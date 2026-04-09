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ROCÍO GUERRERO. CEDIDA

Rocío Guerrero presenta este sábado en Don Gome su libro 'Manual del nuevo mundo'

LITERATURA ·

Explora el potencial que existe en Andújar y como la emoción afecta al físico de las personas.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 9 de abril 2026, 13:40

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Llegó el momento esperado y soñado por una apasionada de la escritura. Rocío Guerrero va a presentar este sábado en el Palacio de los Niños ... de Don Gome, a las 18:00 horas su libro 'Manual del nuevo mundo', su 'opera prima' donde explora el potencial que existe en Andújar y como la emoción afecta al físico de las personas. «Quiero que cada uno de nosotros nos reconozcamos con el libro», indica la autora, quien admite a ANDÚJAR IDEAL que hay algo de autobiografía en la obra.

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Rocío Guerrero presenta este sábado en Don Gome su libro &#039;Manual del nuevo mundo&#039;