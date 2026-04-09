Rocío Guerrero presenta este sábado en Don Gome su libro 'Manual del nuevo mundo'

Llegó el momento esperado y soñado por una apasionada de la escritura. Rocío Guerrero va a presentar este sábado en el Palacio de los Niños ... de Don Gome, a las 18:00 horas su libro 'Manual del nuevo mundo', su 'opera prima' donde explora el potencial que existe en Andújar y como la emoción afecta al físico de las personas. «Quiero que cada uno de nosotros nos reconozcamos con el libro», indica la autora, quien admite a ANDÚJAR IDEAL que hay algo de autobiografía en la obra.

Rocío muestra toda la riqueza monumental, histórica, artística y natural del municipio andujareño y pretende romper con los estereotipos que lo encasillan. Plantea la conveniencia de adentrarse en el entorno natural, porque lo considera beneficioso para la salud y de la necesidad de conocerse a uno mismo. Esta experiencia la ha podido comprobar con la numerosas rutas que ha realizado por el entorno natural.

El concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, será el encargado de la presentación de esta publicación editada por M de Mujer y consta de 475 páginas. Guerrero aboga por la igualdad real en la sociedad. Esta auxiliar de enfermería lleva cuatro años trabajando en la publicación de esta obra. Siempre le he profesado una especial pasión a la escritura.