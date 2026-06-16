Los robos intimidatorios en Andújar suben la criminalidad en 2026 con ausencia de delitos graves

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, revelan que la criminalidad subió durante el primer trimestre de este año 2026 un 13, 7% ... respecto al mismo periodo del año 2025.

Las sustracciones en los vehículos, los hurtos y los robos con violencia e intimidad se han incrementado de una forma exponencial y por el contrario, si se ha notificado un descenso en los robos en los establecimientos y los hogares. De enero a marzo de este año 2026 son 10 los robos con intimidación que se han producido, por los dos acaecidos el año pasado por esas fechas. Afortunadamente, tanto en el primer trimestre de 2025, como en este de 2026, no se produjo ningún homicidio. En lo que respecta a las riñas tumultuosas, se sucedieron las mismas, un total de dos, con el resultado de heridos. No se registró ningún secuestro.

Libertad sexual

En el capítulo de la libertad sexual, en este primer trimestre si que hubo uno, pero no tuvo resultado de penetración. No se produjo ningún caso delictivo por caso de tráfico de drogas en los tres primeros meses de este año, a diferencia del año pasado que se saldó con tres casos de tráfico de estupefacientes. Las estafas informáticas y los ciberdelitos han subido, de momento, en este año, un 127%. La última reunión Junta Local de la Junta Local de Seguridad Ciudadana, celebrada el pasado mes de abril coincidió en destacar que Andújar destaca por ser una ciudad segura y tranquila. También se indicó que los cuerpos policiales mantienen localizados los posibles focos de incidentes que cuentan con un nivel de resolución por encima del 30%, considerado alto.

La Junta Local de Seguridad de Andújar es el órgano encargado de coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) con los cuerpos autonómicos y locales (Policía Local, Protección Civil y Bomberos) para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio.