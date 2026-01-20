Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel explicativo del Molino de las Aceñas en medio del sendero. CEDIDA

La ribera del Guadalquivir ya encandila a la ciudadanía

MEDIO AMBIENTE ·

El sendero restaurado entre el puente romano y el molino de las Aceñas recibe las primeras alabanzas de quienes han hecho el trazado

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Martes, 20 de enero 2026, 13:13

El sendero de la ribera del Guadalquivir, que une la zona del puente romano con el Molino de las Aceñas, (ya de propiedad municipal) ... va tomando cuerpo). Las personas que han realizado este trayecto acondicionado, de unos cuatro kilómetros de longitud. han alabado el estado en que ha quedado y añaden que está rodeado de unos magníficos paisajes que ya empiezan a cautivar a los visitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

