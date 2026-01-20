La ribera del Guadalquivir ya encandila a la ciudadanía

El sendero de la ribera del Guadalquivir, que une la zona del puente romano con el Molino de las Aceñas, (ya de propiedad municipal) ... va tomando cuerpo). Las personas que han realizado este trayecto acondicionado, de unos cuatro kilómetros de longitud. han alabado el estado en que ha quedado y añaden que está rodeado de unos magníficos paisajes que ya empiezan a cautivar a los visitantes.

El Ayuntamiento esté ejecutando este proyecto de restauración fluvial en el marco del proyecto denominado 'Parque Fluvial Orgánico de Andújar: Besando, Abrazando el Guadalquivir' con el objetivo de restaurar e integrar este espacio natural en la ciudad. Este proyecto, compuesto de tres fases, se presenta como una solución ecológica frente a los problemas históricos de inundaciones en la ciudad mediante la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).

La iniciativa busca transformar la ribera, que se ha ido degradando con el paso del tiempo, en un lugar atractivo que sirva como punto de referencia para la práctica de deporte y la vida saludable y que ponga en valor otros símbolos de la ciudad como el Puente Romano y el Molino de las Aceñas, concienciando sobre la importancia de mantener tanto el río como su ribera limpios y en estado natural.

Mejoras

'Besando, Abrazando el Guadalquivir' desea mejorar la conectividad fluvial del Guadalquivir a su paso por la ciudad al incrementar su capacidad hidrológica natural recuperando su perfil hidromorfológico, ampliando las llanuras de inundación y restaurando el bosque ribereño.

La concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad asegura que este proyecto, permitirá «la recuperación del valor ecológico de la ribera, devolviéndola a un estado óptimo de conservación sin poner en peligro la seguridad de la población y, a su vez, mejorará la calidad de vida de los ciudadanos».