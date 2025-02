ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 17 de febrero 2025, 11:00 Comenta Compartir

Imposible negar la evidencia. Cuando en Andújar calienta el sol y huele casi a primavera, las calles se llenan de una multitud local y lo que aquí denominábamos en su día forastero para contemplar el revuelo de volantes que supone Andújar Flamenca, la única pasarela al aire libre, con renombre, del traje típico andaluz, el único que admite moda y cambios a lo largo de la historia. Desde la mañana del pasado viernes, Andújar respiraba ese aire de hospitalidad que le caracteriza y acogía, bajo la inmensa carpa, santo y seña de la pasarela, a más de una veintena de firmas y diseñadores, conscientes de que una de sus mayor difusión en el arte de la moda flamenca está en la Plaza de España de la ciudad iliturgitana, tras SIMOF. De igual manera ocurre en los stands de firmas de complementos y demás, donde la Plaza de la Constitución le viene ya pequeña; pero su sitio es su sitio y es precisamente, su lugar de ubicación la que la hace la más atractiva pasarela.

Del mismo modo madrinas del certamen, este año, la malagueña Teressa Ninú, o el galardonado Andújar Glamur, el estilista Víctor del Valle, junto a presentadores de prestigio en Canal Sur, Sergio Morante, o cantantes de voces tan prodigiosas como la de Laura Gallego son signo inequívoco de que este certamen, en su decimocuarta edición, tiene una consolidación en el mundo de la moda flamenca, inigualable. La entonces iniciativa de la Cámara de Comercio y su presidente Eduardo Criado, al día de hoy al pie de la misma, a la que se sumó el Ayuntamiento del entonces popular Jesús Estrella y a la que siguieron instituciones como la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, al día de hoy apoyada por la propia consejera Catalina García, junto a entidades bancarias y empresas de renombre, se ha demostrado que era una apuesta, no sólo colorista para la ciudad, sino de riqueza económica y generadora de empleo.

La prueba de esa fuente de riqueza, se viene recogiendo, desde hace algunos años, en el estudio económico anual que viene realizando la propia Cámara de Comercio. Que el impacto económico se acerque a casi los dos millones de euros y que deja un retorno de 10 euros por uno invertido, dice mucho de su importancia en la economía de la ciudad. Las grandes firmas y marcas de moda flamenca han entendido que este es un gran escaparate para ellas, pero también la ciudad ha aprendido que esta convocatoria es una fuente inagotable de ingresos para ella y que esa capitalidad de cabecera de comarca que tanto reclama, tiene en esta realización no sólo una fuente de riqueza, sino una de las mayores, pues de ella se benefician no sólo el sector de la confección, sino todos los sectores anexos a ello; además de la hostelería y restauración. También supone un reclamo turístico de interior a competir con otros lugares de Andalucía, incluso de la propia provincia, en una época ya que la caza se acaba y al mundo del caballo le queda un par de meses, al menos, por llegar.

Tenemos lo que tenemos y debemos sacar el máximo partido de ello. Si en el estudio del órgano de la Cámara se añade que para los diseñadores, comerciantes, artesanos y talleres de confección de la comarca, la repercusión económica de la pasarela es muy importante cada año desde pasada la Navidad hasta finales de octubre, meses en los que se celebran las fiestas populares de pueblos y ciudades donde se luce el traje de flamenca por las mujeres y el traje de corto por hombres, ambos trajes regionales de Andalucía, hay que aprovecharlo. Si hemos perdido la batalla logística de Bailén, cosa que en la guerra de la independencia le dimos en el mismo lugar a los franceses, debemos aprovechar esta coyuntura, eso sí sin dejar de analizar el por qué; pues hasta llegar a un dictamen final existe antes un proceso que no sabemos si se participó o no.

No es entendible que sea llegar y pegar, algo habrá, con anterioridad que no se haya hecho bien o se haya omitido por falta de interés. Acusar de nefasto al PP que sólo lleva ni siquiera la mitad de mandato en esta adjudicación que lleva 'cociéndose' algunos años, es cuando menos precipitado, aunque no es menos cierto, que es un clavo, como dice el concejal de IU-Podemos, Cazalilla al 'ataúd del desarrollo'; eso sí, esperamos que no sea el último y que cuando una puerta se cierra, en este caso van dos, una por cada partido político, una ventana se abra.