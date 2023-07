El resurgir de la Sociedad la Peña mantiene el vestigio del casino

La Sociedad la Peña se ha revitalizado y mantiene el vestigio de los conocidos como antiguos casinos que el tiempo, se ha empecinado en devorar. De este tipo de sociedades han existido algunas en Andújar, que ya solo quedan en el recuerdo de quienes todavía viven y disfrutaron de estos lugares escogidos para el ocio y la confraternización. Estos eran los casos del Casino Iliturgitano y la peña Cultural Andaluza, entre otros.

La Sociedad la Peña ya le contemplan 80 años de historia y sabe de historias y andanzas en su céntrico lugar de la calle Ollerías. Cuando a principios de año amenazaba su cierre, el conocido empresario ya jubilado, Fulgencio García Larios, se empeñó en su revitalización.

A esta sociedad acudía antaño gente de dinero. Se vendió a un precio módico, pero con una condición, se otorgaba a la peña sin ánimo de lucro. «Si esto se cierra, no se puede vender, porque pasaría a formar parte de la residencia San Juan de Dios y lo que tenemos que hacer es administrarnos», puntualiza Fulgencio. Esta sociedad gozó de sus años de esplendor, en la época que contó con 300 socios y realizaba un sinfín de actividades. «Hasta el punto que la gente perdía casas y propiedades jugando a las cartas», rememora García. Añade que también se jugaba al bingo y al dominó. La Peña siempre se relacionó con los señores de la época. Hoy está abierta a todo el mundo y tras entrar en una etapa de declive, se encamina a su resurgir.

Florecimiento

Fulgencio ha conseguido la cifra de 160 socios, que espera aumentar, cuando entre en funcionamiento el bar. Pretende que sea un lugar de reunión, donde la gente pueda ver los partidos de fútbol, las corridas de toros, leer el periódico, jugar sus partidas. También es un lugar propicio para que la gente que tenga una inquietud cultural o pueda realizar cualquier tipo de exposición. «Estamos abiertos a cualquier tipo de celebración», informa Fulgencio. Por ejemplo, para las noche de este verano, los socios disfrutarán de las actuaciones de Pepe López, en el patio exterior, que ya se está acondicionando para la ocasión, con el montaje de un escenario. Yen estas tardes tórridas de verano, los socios tienen el ocio garantizado con los partidos de Carlos Alcaraz en la hierba de Wimblendon y la feria taurina de San Fermín, que tan solo se pueden ver en las plataformas de pago.

Ajedrez

En las últimas semanas han entrado nuevos socios (tienen que pagar una cuota de 15 euros mensuales) a través del Club de Ajedrez, donde juegan partidas los mayores y pequeños. «Me he quedado sorprendido como los pequeños, las mujeres, las personas tienen un afán de aprender y le dan un gran ambiente al recinto por las mañanas», describe Fulgencio. En la Sociedad se han implicado los socios de las peñas El Caballo y la Berrea, a los que se unen amigos y matrimonios, «queremos que nuestra sociedad se convierta en un centro de diversión, y desahogo, donde la gente puede organizar cualquier tipo de actividad, porque este es el futuro de la peña, porque aquí no hay cupo de edades, sexos, porque antes no se daban de alta a las mujeres», anima.

La casa consta de tres plantas con amplias dependencias que son aprovechables y que se van a acondicionar. Puede ser hasta la sede de la Peña Taurina, algo que decidirán los socios en septiembre.