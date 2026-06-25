La restauración de las murallas serán analizadas por expertos

El Ayuntamiento de Andújar, a través del Área d Gestión del Patrimonio, presenta las XVII Jornadas del Patrimonio, una cita ya consolidada en el calendario ... cultural de la ciudad que volverá a reunir durante el próximo otoño a especialistas, investigadores y ciudadanía en torno al conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de Andújar y su comarca.

El concejal de Patrimonio Histórico, Manuel Fernández, ha destacado que todas las actuaciones impulsadas desde el área municipal persiguen un objetivo común: fortalecer en la ciudadanía el sentimiento de identidad colectiva y de pertenencia al territorio, fomentando el conocimiento y la valoración del legado patrimonial recibido.

«Somos herederos de un patrimonio material e inmaterial que abarca desde monumentos tan emblemáticos como el Palacio de Don Gome hasta tradiciones y saberes populares transmitidos de generación en generación. La ciudadanía debe asumir no solo su papel como guardián de este legado, sino también como transmisor para las generaciones futuras», ha señalado Fernández.

Las Jornadas del Patrimonio nacieron con la vocación de divulgar cualquier aspecto relacionado con el patrimonio de Andújar y su comarca. En cada edición se aborda una temática específica que sirve de hilo conductor para el programa de conferencias y actividades. En esta ocasión, el tema central será la Muralla de Andújar y su reciente proceso de restauración, una actuación que ha permitido recuperar y poner en valor uno de los elementos históricos más significativos de la ciudad.

El programa se desarrollará durante tres jornadas de ponencias, previstas para los sábados 17 y 24 de octubre, en las que expertos de distintas disciplinas analizarán diferentes aspectos relacionados con la historia, la arqueología, la arquitectura y la conservación del recinto amurallado. Como complemento, el domingo 25 de octubre se celebrará una visita guiada a la Muralla, ofreciendo a los participantes la oportunidad de conocer sobre el terreno los trabajos realizados y la importancia histórica de este enclave.

Comunicaciones científicas

Uno de los espacios más destacados volverá a ser la jornada dedicada a las comunicaciones científicas, que tendrá lugar el sábado 7 de noviembre a partir de las 9:30 horas. Durante esta sesión se presentarán investigaciones relacionadas con el patrimonio natural y cultural de la comarca, en intervenciones de un máximo de quince minutos y de forma continuada a lo largo de la mañana. Según ha explicado el concejal, estas comunicaciones se han convertido en uno de los principales motores de las Jornadas, al abrir un espacio de participación para investigadores procedentes tanto de la comarca como de distintos puntos del país, incluyendo profesionales consolidados, jóvenes investigadores y recién graduados.

«Se trata de un foro abierto donde tienen cabida estudios sobre arqueología, botánica, historia, etnografía o tradiciones populares. La manera más segura de preservar el patrimonio es documentarlo y compartir ese conocimiento, porque el verdadero patrimonio es aquel que se transmite para garantizar su disfrute por las generaciones futuras», ha afirmado.

Fernández ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición, ya sea como ponente o como asistente, y ha agradecido especialmente la colaboración de la Asociación Amigos del Patrimonio.