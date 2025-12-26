Repulsa por la muerte de la mujer atropellada por un patinete en Andújar

La víspera de la Nochebuena se tiñó de luto en Andújar con el fallecimiento de Manuela, la mujer de 70 años que fue atropellada el ... pasado día 30 de noviembre por un patinete eléctrico en el cruce de la calle Los Hornos con Margarita Córcoles.

La Archicofradía de la Oración en el Huerto y la parroquia de la Divina Pastora han emitido un comunicado donde expresaron su más profundo dolor, consternación y pesar por el fallecimiento de la que fuera directora de Cáritas Parroquial de la Divina Pastora. Señalan que Manuela fue una mujer entregada por completo al servicio de los demás, ejemplo de caridad cristiana, compromiso y dedicación silenciosa a los más necesitados de su comunidad parroquial. «Su vida, marcada por la entrega y la misericordia, deja una huella imborrable en todos cuantos tuvimos la dicha de conocerla y compartir su testimonio de fe y servicio», destacan.

La Archicofradía condena con rotundidad un hecho que tilda de grave e irresponsable como los ocurridos, «que no solo arrebatan una vida valiosa, sino que hieren profundamente a toda una comunidad». Subraya que la huida del autor del atropello agrava aún más un suceso que jamás-dice-debió producirse, «y que nos interpela como sociedad a exigir responsabilidad, respeto por la vida y un uso cívico y consciente de los espacios públicos y de los medios de movilidad». Cáritas Diocesana de Jaén también se ha unido a las muestras de pesar.

Investigaciones

Mientras, la Policía Local y Nacional prosiguen con sus averiguaciones para dar con la persona que causó esta desgracia, que se dio a la fuga y que iba en sentido contrario. Este hecho motivó una campaña de vigilancia y sanción en el uso los patinetes eléctricos.