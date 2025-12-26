Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LUGAR DONDE SE PRODUJO EL FATÍDICO SUCESO. GONZÁLEZ

Repulsa por la muerte de la mujer atropellada por un patinete en Andújar

SUCESOS ·

Manuela era directora de Cáritas de la Divina Pastora y no superó en la víspera de Nochebuena las lesiones producidas el mes pasado

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 26 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

La víspera de la Nochebuena se tiñó de luto en Andújar con el fallecimiento de Manuela, la mujer de 70 años que fue atropellada el ... pasado día 30 de noviembre por un patinete eléctrico en el cruce de la calle Los Hornos con Margarita Córcoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva y verde Reyes Católicos que viene entre Puerta Real y Plaza Nueva
  2. 2 Todos los cambios de la cabalgata de Reyes de Granada: nueva salida, horarios y espectáculo de drones
  3. 3 Prenden fuego a la puerta de la vivienda de un concejal de Peligros
  4. 4 El alcalde, indignado «por no haber podido acometer la reparación integral del muro cuando los informes lo aconsejaban»
  5. 5 Lluvias y tormentas inminentes en Granada: ¿puede volver a nevar?
  6. 6 El pueblo más barato de Andalucía que ofrece viviendas por poco más de 20.000 euros
  7. 7

    La guardia nocturna de Navidad
  8. 8 Cae la banda que saqueó 12 coches en Nochebuena en Granada: se llevaron regalos y botellas de vino
  9. 9 Denuncian una fiesta con más de 20 personas y la música a todo volumen en plena calle en Pinos Puente
  10. 10 Parte del campo de fútbol de Huétor Vega se viene abajo tras derrumbarse un muro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Repulsa por la muerte de la mujer atropellada por un patinete en Andújar

Repulsa por la muerte de la mujer atropellada por un patinete en Andújar