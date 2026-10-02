La repoblación de la perdiz roja en Zumacares dotará de presa a las especies amenazas en Andújar

La delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ana Mata, acompañada por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar, Emilio Rodríguez, ha participado ... en la suelta de un centenar de ejemplares juveniles de perdiz roja en el monte público de Zumacares, en la Sierra de Andújar.

Una iniciativa de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente para seguir propiciando, como ha explicado la delegada, «la repoblación de esta especie, además de dotar de presa a especies amenazadas como el lince y el águila imperial». Los ejemplares proceden de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja, localizada en Lugar Nuevo.

Se trata de un espacio con una capacidad productiva de 10.000 ejemplares genéticamente puros donde, a través de AMAYA, se garantizan las condiciones genéticas y sanitarias de estos ejemplares. Como ha señalado Ana Mata, «este centro es clave para la biodiversidad por su labor de recuperación de la capacidad productiva de estas instalaciones».