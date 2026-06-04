Relanzar al campo, comercio y turismo

Este jueves se ha inaugurado en el pabellón ferial la XV Feria Multisectorial con más de medio centenar de expositores y una firme apuesta por ... el desarrollo de la economía local. La muestra reúne hasta este sábado día 6 de junio a empresas, autónomos, emprendedores y asociaciones en un espacio dedicado a la agricultura, la automoción, la gastronomía, el turismo y la innovación.

La feria reúne este año a más de medio centenar de expositores -42 empresas en el espacio interior y 11 en el exterior— algunos de ellos representando a más de una decena de marcas de referencia, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro para los sectores agrícola, industrial, comercial y de servicios.

Durante estos tres días tres días, los visitantes podrán conocer de primera mano las últimas novedades de sectores estratégicos para la economía local, como la agricultura, el aceite de oliva, la automoción, la alimentación, el turismo sostenible, la artesanía y el comercio especializado. Entre las principales novedades de esta edición, destaca la creación de un espacio específico dedicado a la alimentación y la cocina en directo, donde se desarrollarán degustaciones, catas, presentaciones empresariales y actividades de promoción de los productos locales.

Asimismo, la programación incorpora iniciativas dirigidas a todos los públicos, entre ellas el I Concurso Escolar de Cocina Infantil, que se celebrará este viernes y en el que participará alumnado de Educación Primaria, acercando a los más jóvenes los productos de la tierra y la cultura gastronómica local. La feria también reserva un espacio destacado para el turismo de naturaleza y las actividades vinculadas a la Sierra de Andújar, con la participación de empresas del sector que presentarán su oferta para la temporada estival. No faltará a la cita el tradicional concurso de maneja En este ámbito, se pondrá en valor la Playa del Encinarejo, recientemente distinguida de nuevo con la Bandera Azul como reconocimiento a la calidad de sus instalaciones y servicios. No faltará a la cita el tradicional concurso de manejabilidad de tractores. La XV Feria Multisectorial 'Ciudad de Andújar' permanecerá abierta hasta mañana sábado a las nueve de la noche, ofreciendo un amplio programa de actividades, demostraciones, presentaciones y experiencias dirigidas tanto al público profesional como al conjunto de la ciudadanía.

Agenda

La programación combina actividades profesionales, exhibiciones gastronómicas, presentaciones empresariales, propuestas turísticas, concursos y actuaciones musicales, reforzando el carácter participativo y familiar de esta XV edición de la Feria Multisectorial 'Ciudad de Andújar'. El alcalde, Francisco Carmona, señaló en la inauguración que la Feria Multisectorial se ha convertido en uno de los principales escaparates económicos y comerciales de la ciudad andujareña.

El primer edil agradeció la implicación de las empresas participantes, entidades colaboradoras y expositores que hacen posible esta cita. «Celebramos una nueva edición de la Feria Multisectorial, pero también celebramos 15 años de historia, de colaboración y compromiso por nuestras empresas, por nuestro comercio y por el talento de nuestra tierra», destacó. Carmona subrayó que la Feria Multisectorial forma ya parte de la identidad económica de Andújar, actuando como plataforma de promoción para los emprendedores, empresas consolidadas y nuevos proyectos vinculados a la innovación, el turismo, la gastronomía y la transformación digital.

Patrocinadores

Las firmas que patrocinan esta feria desempeñan un papel esencial en el desarrollo de la misma. El director de la oficina de Andújar de la Caja Rural de Jaén, Elías Martín, señaló que los 15 años de vigencia de la Multisectorial testimonian su consolidación para derivar en un escaparate para empresas, comercios, profesionales, agricultores y ganaderos del entorno, de ahí que la entidad financiera que representa no dudase en apoyarla. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, ahondó en la fidelización entre empresarios y clientes que suscita esta feria y resaltó el respaldo institucional que recibe para fortalecer los negocios locales. Esther Guerra y su firma Almacenes Guerra Arenas también se han volcado con la celebración de la Feria y ensalzó el papel del Ayuntamiento, las empresas y los visitantes para engrandecerla y generar por tanto, actividad económica en la zona.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, señaló que se van a relanzar en la comarca sectores como la nuevas tecnologías, la agricultura, el turismo y la ganadería se ponen en valor, «para que los empresarios de la zona tengan más rentabilidad y riqueza en su actividad», indicó el diputado provincial.