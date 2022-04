Regresan el próximo fin de semana la Fiesta de la Cruces de Mayo

Lucas García y Alfonso Soto, durante la presentación de esta mañana. / J. C. G.

La ciudad celebrará la tradicional fiesta de las Cruces de Mayo durante los días 6, 7 y 8, que coincidirá con el próximo fin de semana.

El concejal de Festejos, Juan Lucas García y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías del Arciprestazgo de Andújar, Alfonso Soto, han presentado esta mañana una actividad de origen cultural y religioso y con gran arraigo en el municipio, consiste en el montaje de altares efímeros y cruces decoradas con flores y otros utensilios cotidianos como mantones de manila, macetas de cerámica, almireces y platos.

Las hermandades del Gran Poder, Esperanza, Vera Cruz, Oración en el Huerto y Soledad, participarán esta edición, tras la suspensión de los dos últimos años debido a las circunstancias de la crisis sanitaria. El presidente de la Agrupación de Cofradías explicó que habrá tres barras y zona de terraza instaladas junto a las cruces, en la Plaza Beato Marcos Criado (jardines de San Miguel Arcángel), Plaza de Santa María y entorno de la Iglesia de San Bartolomé. Igualmente, las cinco corporaciones participantes realizarán procesiones juveniles con pasos adaptados a los cofrades más pequeños durante las distintas jornadas de la celebración. Soto indicó que este año no han participado más cofradías, «porque les ha pillado de lleno la Semana Santa con la Romería y no les ha dado tiempo a llevar a cabo el proceso de desmontaje que conlleva un paso», esgrimió. Por ello, no habrá concurso.

Un atractivo más

El edil, Lucas García, resaltó la satisfacción del Consistorio a la hora de poder retomar esta actividad, «que propicia un gran ambiente festivo en las calles de Andújar y que se convierte en un atractivo más, no solo para los vecinos y vecinas, sino también para los visitantes de la comarca», constató.

Alfonso Soto hizo una valoración positiva del desarrollo de la Semana Santa y pidió más apoyo del gremio de la hostelería de la ciudad, al entender que es uno de los grandes beneficiados del regreso de las estaciones de penitencia tras pasar por lo más grave de la pandemia.