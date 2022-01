Regalos de Reyes

No nos podemos quejar. Hemos sido lo suficientemente buenos y pacientes en el año 2021, que los Reyes Magos, aunque en una cabalgata rápida por la amenaza de lluvia, que se cumplió, nos dejo a los iliturgitanos buenos regalos. Por empezar por alguno de ellos, la Consejería de Cultura desbroza el solar del Altozano Deán Pérez de Vargas que es de su propiedad y proyecta una intervención arqueológica, pues en él se encuentra un yacimiento. Ni te cuento desde que estaba pendiente. Era una de aquel medio centenar de reivindicaciones que el Ayuntamiento de Andújar hizo cuando era gobernado por el PP y que luego hicieron suyas el PSOE, cuando a la Junta llegó el gobierno del PP, o sea, más o menos como el agua potable del Santuario, exactamente desde 1995 que se lo compró el gobierno autonómico socialista a particulares. Pero, todo tiene un pero, dado la situación del solar, se necesita la implicación del Ayuntamiento y si mi memoria no me falla, hace un par de añitos que el actual consejero e hijo de Andújar visitó el lugar con los proces municipales y acordaron que era necesario previamente alguna actuación municipal. Ahora con el proyecto ya definido, la Consejería de Cultura espera respuesta y acción del Ayuntamiento. La proximidad de este conjunto a importantes vestigios históricos de la ciudad lo convierte en un lugar privilegiado para la difusión del patrimonio histórico de la ciudad. La Junta prevé impulsar un proyecto de conservación y musealización que plantee soluciones a los problemas de conservación y difusión pública y la integración del solar con las calles de alrededor, especialmente con el Altozano Deán Pérez de Vargas y con la calle Alcázar. La pelota, pues, está ahora sobre el tejado del Ayuntamiento para continuar con el proyecto.

El segundo de los regalos está también relacionado con el mundo de la Cultura. Se trata de la donación, por parte del escultor iliturgitano Miguel Fuentes del Olmo de un mural escultórico al Ayuntamiento. Realizado en acero corten está ya instalado de forma permanente en la fachada del Teatro Principal., lugar donde , además en sitio anexo se encuentra el museo del escultor que alberga las múltiples donaciones de Fuentes del Olmo a la ciudad que le vio nacer, que va creciendo día a día, fruto de su compromiso del escultor con el municipio.

No menos importante ha sido el paso e integración, desde el día 1 de enero d este 2022 del Hospital Alto Guadalquivir al SAS, al que hacía referencia la pasada semana, que anunció a primeros del mes de noviembre la viceconsejera y que ya se han oído los primeros mensajes relativos al hecho. Mientras desde el Sindicato Médico de Andalucía se atisba un cumplimiento de plazos, la delegada de Salud dice que se acaban los agravios. Todo apunta a que van desapareciendo poco a poco la inquietud entre los profesionales y los representantes sindicales satisfechos con la fórmula planteada por la Administración Sanitaria, lo que es de suponer que acabará con esa concentraciones pseudosanitarias, por ser más políticas que sanitarias, a las puertas del centro hospitalario a la vez que también es de esperar que, la carencia de especialistas vaya subsanándose, con un mayor flujo de profesionales. Desde la Junta han lanzado el mensaje de tranquilidad y tanto los residentes, como los usuarios esperan que así sea, que se acabe con los agravios comparativos y que por fin exista un modelo único de Sanidad Publica en Andalucía, cosa que no ha existido hasta ahora y que es de esperar que aporte, aún, mayor calidad del servicio asistencial y hospitalario, que hay que decir, con verdad, que ha sido bueno, pero como todo, mejorable. Eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios públicos es lo que pide el ciudadano andaluz y todo apunta a que el gobierno autonómico, en el caso de la Sanidad y la Sanidad local, está dispuesto a dárselo. Que como los regalos de reyes, no sean ilusión de un día.