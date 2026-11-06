La reforma del puente romano puede arrancar en primavera

Los estudios arqueológicos marcan el preámbulo del inicio de las obras de rehabilitación del puente romano. Desde la empresa que se están encargando de estos ... trabajos, precisan que no han estimado su periodo de duración, porque todo depende de los resultados de las catas y del estado en que se encuentre la infraestructura, que guarda tesoros como una antigua torre. Una vez culminen la elaboración de los resultados, habría acabado el proceso de redacción para después, iniciar el proceso de adjudicación de las obras de reestructuración.

Los datos históricos apuntan a que este puente romano pudo haberse realizado en tiempos del emperador Septimio Severo, del siglo III d. C., conforme a la inscripción aparecida en una lápida rota del puente, encontrada durante unas obras en el siglo XIX, para permitir que la calzada entre Córdoba y Cástulo, que formaba parte de la Via Augusta, pudiera atravesar el río Betis. Desde entonces ha sido una vía esencial de comunicación del valle del Guadalquivir, y en tiempos recientes llegó a soportar el tráfico de la N-IV. La reforma de esta infraestructura histórica se integran en la adjudicación a la ciudad de los fondos europeos EDIL.

Paso necesario

El alcalde, Francisco Carmona, ha indicado que estas catas son necesarias para después acometer la rehabilitación de este puente romano, que se ha deteriorado con el paso del tiempo. El proyecto de redacción se ha adjudicado a la empresa Mensulae, conformada por un grupo de profesionales, que trabaja por toda Andalucía, abordando la especialización en torno a la complejidad del trabajo de edificación y de intervención patrimonial s multidisciplinares. Parte con un presupuesto de unos tres millones de euros, que se pueden duplicar con el paso del tiempo, ya que se trata de una obra de gran envergadura, que se puede extender hasta los dos años de duración. En la redacción intervienen arqueólogos, ingenieros de caminos y restauradores, dentro de un proceso muy exhaustivo.

La rehabilitación se va a dividir en dos fases y los cálculos apuntan a que una vez culminada la redacción del proyecto, se liciten los trabajos en enero, que podrían comenzar en el mes de abril.