No me he confundido de día. Sé que hoy no es sábado vísperas de las elecciones generales. Es martes poselectoral. Pero ayer lunes y durante unas días más, esa será la tónica: Reflexión. No voy a entrar en análisis nacionales, ni siquiera provinciales, para ello ya están cualificados expertos, tanto a un nivel, como a otro.

Mi capacidad llega hasta donde llega, es decir a nivel local, a Andújar. En esta ciudad, dos meses después de la celebración de las elecciones municipales, donde el PP barrió, ganando por mayoría absoluta, y donde el PSOE, tuvo uno de los peores resultados de la historia, los populares mantienen su hegemonía, con un triunfo claro. Si los resultados de las municipales, se argumentaba que la caída en votos del PSOE se debía más a las políticas de Sánchez, que a las puramente locales, ahora esa afirmación habría que ponerla en cuestión, pues ahora sí que se trataba de las políticas de Sánchez y el PSOE ha recuperado hasta alcanza su entorno habitual de los 6.000 votos, cuando no gana las elecciones, mientras el PP, en las locales y ahora se mantiene en el entorno de los 8.000. Qué ha ocurrido pues que aparte de la subida en votos de Vox, el doble de las municipales, del entorno de los mil al entorno de los 3.000 y la estabilidad de Podemos a Sumar, dejan claro de donde han salido esos votos, habidas cuentas que dos formaciones de las municipales no han presentado candidaturas a estas generales. Además, la participación ha subido casi 10 puntos, pasando del 60% a casi el 70%. Con estas cantidades, el PSOE habría mejorado algo sus resultados, pero sin terminar de recuperar su anterior status. Es como, si a tenor de la campaña, ahí si tanto a nivel nacional, como local, los socialistas necesitaran de la existencia de Vox para mejorar y Vox necesitara a los socialistas para igual modo. El miedo a que viene la ultraderecha ha servido a Pedro Sánchez para ganar dos diputados y a nivel local, con las cifras en la mano, prácticamente igual. Los populares han hecho triplete en Andalucía, Jaén y Andújar, pero los 'amigos' de Sánchez en el Congreso son múltiples y variados y sobre todo con intereses demasiado suyos, como para dejar gobernar al partido ganador y presidente a Feijoo. Los bloques están servidos. Ahora bien, a nivel local habrán de analizar y reflexionar el bloque de izquierdas, porque el de la derecha está claro, a más Sánchez, mas votos al extremo. Los de Andújar, los iliturgitanos somos así. Vox pierde escaños en el congreso y aquí hubiera ganado concejales. En el PSOE, decía mi compañero José Carlos la misma noche electoral se barrunta un proceso de renovación en sus filas, a partir del próximo otoño. Hasta hay que tener en cuenta, que la única candidata de Andújar que iba en las listas en estas elecciones generales, concretamente al Senado, por el PSOE y que permitiría la entrada en la Corporación del siguiente concejal de su lista, no ha logrado su escaño. Pero es que con los votos de ahora Sumar, tampoco el bloque de la izquierda en Iliturgi es para tirar cohetes y los andalucistas casi mejor dejarlos como están, pues son unos votos que en esta ciudad, cuando no tienen unas siglas claras que los identifican, pululan, revolotean por cualquier sitio. Son conocidos, por estar siempre ahí, esos andalucistas, que poco a poco, como en el resto de nuestra comunidad autónoma van perdiendo, la voz, con seta, mientras ahora, más que nunca, las de esos andaluces de PP, PSOE y hasta de Vox deben hacerse oír en el hemiciclo, pues hasta la de Teruel se oye. A la espera de pactos y pastizales y con el deseo que no ocurra, pero de momento bastante probable, de polvorones y papeletas, dejamos la reflexión sobre los resultados de las generales veraniegas de Andújar.