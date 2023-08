Apenas una semana de que todo vuelva a la normalidad, habrá que hacer una recopilación-recordatorio para que la actividad política se ponga a toda marcha. Empezar por recordar que, nada más tomar posesión la nueva Corporación Municipal, con mayoría más que absoluta del PP y como anunciara el actual alcalde Paco Carmona, al siguiente día todos los concejales estaban en marcha, incluido él mismo, aun sin dar a conocer la responsabilidad del área de cada uno. La puesta en marcha del programa de choque de limpieza de la ciudad, fue aplaudida por los vecinos, especialmente los empresarios de los polígonos industriales.

Las visitas institucionales de los consejeros de la Junta de Andalucía, con compromisos atados y no sólo para la foto oficial y firma en el libro de visitas ilustres, pusieron las expectativas más que elevadas; pero ya apuntábamos que «cuando llegue septiembre». Pues bien, septiembre está a la vuelta de la esquina, a una escasa semana de comenzar y queda por hacer la tira. Conste que no se pretende que se haga ya cuanto queda pendiente, pero el iliturgitano espera movimientos que le permitan mostrar la satisfacción y el acierto del voto depositado.

Vayamos por dos legendarios e históricos temas que el anterior gobierno municipal nos vendió en campaña, el Palacio de El Ecijano y la posibilidad de verlo abierto al público antes del octavo centenario de la aparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza. La Plaza de abastos, el eterno tema que nunca se termina en infraestructuras y menos en la puesta al día de su utilidad; lo de que emprenderá el proceso de adaptación a una nueva era, lo tenemos ya archisabido, junto a la mejora de la climatización y la solería y la conversión en un centro de ocio, que son los retos de su colectivo y vuelta a que, la implantación de nuevas actividades de restauración y de ocio, para convertir a la Plaza de Abastos en un centro atractivo para que la gente disfrute de la gastronomía y de un local placentero y sea el epicentro de todo el centro comercial y del tradicional que se está debilitando. el grave deterioro del puente romano que alertan que se puede caer, o sea, que se encuentra en un serio estado de derrumbe , es tan antiguo y parece increíble, como la implantación de la democracia en los ayuntamientos; de antes existe un acuerdo de Pleno de la Corporación reclamando su arreglo y parece que bien hecho sí que está.

El tema del Centro Logístico y todo en torno a Innovandujar o Recta de El Sotillo, esperamos a la Agenda del Consejero Antonio Sanz y su rúbrica en nuestro Palacio Municipal, al igual que los temas del Parque Natural, cuyo Centro del Lince comienza a ver sus frutos ya. Precisamente en una época, el verano al que esperamos estar viendo su fin al menos en cuanto a temperaturas, en que. Andújar ha arrojado una de las ocupaciones hoteleras más bajas; ahora como todo o casi todo se está a la espera de este fin de semana, en el que dará comienzo Anducab y que hemos podido saber que el numero de equinos que van a participar se acerca muy mucho, incluso algo superior a aquellos primeros años de esplendor, máxime cuando el recinto de la ciudad de Jerez no ha llegado a alcanzar ni siquiera el centenar.

Ese incremento, no sólo es beneficioso para el aumento de yeguadas, sino que éstas necesitan de mayor numero de personal que habrá de instalarse en la ciudad y consumir en ella, sinónimo de economía y no sólo en torno a al mundo ecuestre, sino al comercio en general. Y como llover, seguimos en el que no, habrá que recordar para que el Ayuntamiento presione para Una modernización que lleva ya pendiente desde hace dos décadas, la del Rumblar que dicen pierde más agua y que esta se pierde para riego, modernización que depende del Gobierno Central.