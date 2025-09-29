Reconocer esa labor callada

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El día de la fiesta de la Policía Local, los Santos Arcángeles, ha servido este lunes para conmemorar la labor cercana y callada de los agentes en la sociedad y en la ciudad. La Policía Local ha contado con el respaldo administrativo, de los colectivos sociales y religiosos de Andújar, del mundo de la judicatura y del las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que trabajan conjuntamente por la seguridad y bienestar de los habitantes del municipio.

Los actos comenzaron con una misa en la parroquia de San Miguel Arcángel, presidida por el arcipreste de la ciudad, Carlos Moreno, y concelebrada por el sacerdote Antonio José Morillo. Ambos son párrocos 'in solidum' de San Miguel. En su homilía, el arcipreste tuvo un especial recuerdo para los familiares de la Policía Local, «que son los que también sufren a escondidas mientras que los policía locales trabajan por la protección de la ciudadanía», proclamó Moreno.

Tras la celebración de la eucaristía, se procedió al desarrollo del acto institucional y de felicitación pública a agentes que a lo largo de este año han realizado actuaciones ejemplares en defensa de la integridad física de la ciudadanía. En las declaraciones a los medios de comunicación, el inspector jefe de la Policía Local en la ciudad, Miguel Soria, reivindicó ese servicio silencioso que realiza la Policía Local, «que por desgracia se conoce poco», dijo. Soria aclaró que los agentes son conocidos por sus sanciones, «y sin embargo hacemos muchas más cosas como tareas administrativas, autorización de eventos, aparte de nuestra labor de vigilancia y control que no sale a lo público porque realizamos otras labores que no están programadas como la atención a las personas que han sufrido algún contratiempo», subrayó.

El alcalde, Francisco Carmona, señaló que la labor de la Policía Local sí que está reconocida, «en el fondo porque la ciudadanía tiene interior izada que tanto la Policía Local y las fuerzas de seguridad son imprescindibles por el beneficio que hacen». El regidor enumeró actuaciones que desarrolla la Policía Local en la ciudad como la regulación del tráfico, «en las fiestas, cuando todos disfrutan y duermen la Policía Local siempre está vigilando, pese a los sinsabores que puedan tener en algunas actuaciones», remarcó Carmona.

Homenajes

El primer edil andujareño resaltó el gesto de 21 Policías Locales de la ciudad con los afectados de la DANA de Valencia, porque se trasladaron a la localidad de Picanya para prestar auxilio. «Igual que cualquier persona que está en peligro en la calle». Ayer por ejemplo se homenajeó a agentes que han salvado la vida de personas en la autovía.

In memoriam

También hubo un especial recuerdo para el añorado y malogrado José Gregorio López Aguilera, que murió en febrero de 2020, tras una larga enfermedad. Tal el recuerdo tan imborrable que ha dejado en entre sus compañeros y en el Ayuntamiento, que van a elevar la comisión de Participación Ciudadana que la calle de la jefatura local lleve su nombre y se coloque una placa en su memoria, que ejemplificará la labor de servicio público de este cuerpo.

El delegado del Gobierno, Jesús Estrella, reiteró el compromiso de la Junta con el protagonismo de la Policía Local en los municipios. El delegado citó la normativa autonómica que modernizará a esta fuerza de seguridad y establece que en los municipios de más de 5.000 habitantes hayan existan al menos cinco policías locales. «Garantizamos por tanto que los municipios andaluces sean más seguros y cumplimos con una reivindicación de 24 años», reseñó Estrella.

Reconocimientos

En el acto de reconocimientos, conducido por la agente Rosa María Mata, se homenajeó a los 21 policías locales que fueron el pasado mes de noviembre a Picanya a prestar su apoyo y a los policías locales que rescataron de la autovía a un niño autista que iba andando sin rumbo por el arcén dirección Córdoba y a los que salvaron la vida de dos personas, una que estaba ingiriendo pastillas y otra ya se encontraba con la goma de gas orientada hacia la cara.

Fueron actuaciones que pusieron a prueba la destreza de y el compromiso de la Policía Local con al la ciudadanía. Estás felicitaciones contaron con el refrendo de toda la Corporación Municipal en la sesión plenaria del pasado jueves día 25 de septiembre. En estos casos atendieron la llamada de ciudadanos que andaban angustiados por las situaciones tan al límite con la que se encontraron. En el tema del niño autista, tuvieron que cortar un carril de la autovía cuando había densidad de tráfico. También hubo una especial mención hacia las policías locales jubilados, que también dejaron su huella indeleble en su etapa laboral. La jornada concluyó con la tradicional copa de confraternización con los representantes de las instituciones de la ciudad. El flamante concejal de Seguridad, Manuel González Mezquita, agradeció esa labor de cercanía y el compromiso inquebrantable de la Policía Local las 24 horas del día y los 365 días del año y comprometió todo el apoyo del Ayuntamiento.