Reclaman más atención y actividad para la calle San Francisco de Andújar

La calle San Francisco vuelve a acaparar el debate por su falta de bullicio. La portavoz de Vox, María Peinado, demandó en el último pleno ... que celebró la Corporación Municipal que se acabasen con los problemas de insalubridad que presentaban algunos comercios y edificios de viviendas que están cerrados.

El alcalde, Francisco Carmona, indicó que solo pueden actuar ante un posible caso de derrumbe en algunos edificios. Integrantes de la Asociación Centro Residencial y Comercial de Andújar han reclamado que vuelva a albergar actividades de animación.

Esta calle fue centro neurálgico de la ciudad a nivel comercial, ya que albergaba bares de tapeo, establecimientos de chacinas, droguerías, calzados, mercerías y hasta una bodeguilla de venta de vino. Hoy en día ha perdido pujanza.