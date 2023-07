Reactivada la reforma del Palacio del Ecijano

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Corría un 21 de diciembre del año 2021, en los preámbulos de la Navidad, cuando por fin arrancaron las obras de rehabilitación del Palacio del Ecijano, para su conversión en el Museo de la Romería.

Tanto responsables de la empresa, como del Ayuntamiento anunciaron ese día la que la reforma estaría lista para el primer semestre de este año 2023. Acaba de pasar el plazo establecido, y no solo es que no se haya cumplido, sino que además las obras están paradas desde hace casi dos meses. También, quienes hicieron el anuncio ya no son responsables del proyecto. Los de la empresa, porque dejaron los trabajos, y los del Ayuntamiento, porque las urnas dictaron un relevo. También se formó una comisión para determinar la musealización del recinto, que de momento, anda inactiva, tras varias reuniones.

Es cierto que se han producido avances en los trabajos, pero aparte de la paralización, en agosto del año pasado sufrieron un revés por el accidente de uno de los encargados de la obra. El proyecto de las obras s e v a a volver a retomar en breve, como confirman fuentes consultadas por esta redacción, porque otra empresa se encargará de reactivar los trabajos. Las cifras Las obras de rehabilitación del Palacio del Ecijano de Andújar, se tratan de una actuación que se encuentra recogida en la Línea 5 de la Estrategia DUSI, sobre la puesta en valor del patrimonio cultural, y que prevé el acondicionamiento de este emblemático edificio para la ciudad, declarado Bien de Interés Cultural, y ubicado en la calle Colladas, en pleno barrio de San Bartolomé. La inversión, que alcanza los 970.000 euros, está orientada a la rehabilitación del Palacio y a la creación y puesta en marcha del Museo de la Romería. El inicio de la reforma del palacio, que data de finales del siglo XVII, comenzó en 2019 con las obras de emergencia para consolidar y asentar el edificio para evitar su derrumbe, ya que se encontraba en muy mal estado.