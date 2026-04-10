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EL ALCALDE CON LOS HOSTELEROS RESPONSABLES DEL SERVICIO Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Reabre la cafetería de la Estación de Autobuses de Andújar

SERVICIOS ·

El nuevo servicio, ya en funcionamiento, busca mejorar la experiencia de los usuarios y avanzar en la modernización de las instalaciones

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ANDÚJAR

Viernes, 10 de abril 2026, 13:15

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El Ayuntamiento de Andújar ha informado de la puesta en servicio de la cafetería de la estación de autobuses tras la finalización de una importante ... reforma que ha supuesto una inversión de 60.000 euros. La actuación se enmarca en el proceso de mejora progresiva de las instalaciones, con el objetivo de ofrecer servicios de mayor calidad a los usuarios y a los vecinos de la ciudad.

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