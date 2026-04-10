Reabre la cafetería de la Estación de Autobuses de Andújar

El Ayuntamiento de Andújar ha informado de la puesta en servicio de la cafetería de la estación de autobuses tras la finalización de una importante ... reforma que ha supuesto una inversión de 60.000 euros. La actuación se enmarca en el proceso de mejora progresiva de las instalaciones, con el objetivo de ofrecer servicios de mayor calidad a los usuarios y a los vecinos de la ciudad.

Durante la visita a las instalaciones, el alcalde ha destacado que esta visita sirve para «informar a todos los ciudadanos de la puesta en funcionamiento de este servicio, tras una reforma importante que mejora la estación de autobuses y que forma parte de un presente, pero también de un futuro de mejoras continuas».

El regidor ha explicado que esta actuación se suma a otras previstas para seguir modernizando el recinto, subrayando que «la mejora en las instalaciones de la estación de autobuses se va produciendo día a día y queremos continuar trabajando en esa línea».

La cafetería será gestionada por un hostelero local, quien ha agradecido el apoyo recibido durante el proceso y ha invitado a los ciudadanos a utilizar el servicio: «Agradecemos la atención que hemos recibido y animamos a todos a visitar la cafetería y disfrutar de este servicio público que ha mejorado muchísimo».

El establecimiento vuelve a abrir sus puertas tras varios meses cerrado, periodo durante el cual los usuarios de la estación han contado con servicios provisionales. Era un servicio esencial para viajeros y vecinos, consolidando un nuevo espacio renovado al servicio de la ciudadanía.