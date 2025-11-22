Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
RAMÓN MOLINA, CON LA PLACA QUE LE ENTREGÓ LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS. J. C. G.

Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar

OTOÑO COFRADE ·

El laureado y escritor ubetense enseñó en el Otoño Cofrade como se puede llegar a la felicidad buscando a Dios lejos de la material

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El poeta y profesor ubetense, Ramón Molina Navarrete, hizo una alegato a la vida y mostró el camino que deben adoptar los cristianos para ... alcanzar su plenitud. Lo desmenuzó el pasado jueves por la noche en el marco del Otoño Cofrade, promovido por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Arciprestazgo de Andújar y la concejalía de Fiestas Patronales y Tradiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  5. 5 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  6. 6

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  7. 7 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  8. 8

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  9. 9

    Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta «desquiciada»
  10. 10 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar

Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar