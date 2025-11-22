Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
OTOÑO COFRADE ·El laureado y escritor ubetense enseñó en el Otoño Cofrade como se puede llegar a la felicidad buscando a Dios lejos de la material
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
CORRESPONSAL
Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:10
El poeta y profesor ubetense, Ramón Molina Navarrete, hizo una alegato a la vida y mostró el camino que deben adoptar los cristianos para ... alcanzar su plenitud. Lo desmenuzó el pasado jueves por la noche en el marco del Otoño Cofrade, promovido por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Arciprestazgo de Andújar y la concejalía de Fiestas Patronales y Tradiciones.
Molina Navarrete regresó a una ciudad donde ha pregonado a la Virgen de la Inmaculada, San Eufrasio y la Semana Santa y donde apeló a los integrantes de las cofradías a practicar el altruismo, la solidaridad y el amor al prójimo y dibujó con su brillante oratoria como se debe buscar la felicidad en el encuentro con Dios.
El vicepresidente de la Agrupación de Cofradías, Salvador Paulano, se encargó de esbozar la amplia trayectoria de Ramón Molina como pregonero, dramaturgo y escritor adornada con galardonada con numerosos premios y reconocimientos, donde refleja de una forma muy sincera y profunda su faceta como cristiano. Ytrabó su discurso basado en el filósofo Aristóteles y en el matemático estadounidense Theodore John Kaczynski. «Ambos, desde distintas perspectivas, enseñaron que la felicidad se halla mirando en el interior de uno mismo y alejado de las posesiones materiales». Su conferencia estuvo mezclada con poemas de su libro 'Al encuentro de la felicidad' escrito en 2005 y donde se lanzaron dos ediciones, debido al éxito alcanzado. Por cierto, regaló un ejemplar a los asistentes.
Molina señaló que célebres artistas nacionales y jóvenes recurren a Dios y a la religión, «cansados de lo que hoy en día les propone la vida y es una manera de que reflexionemos ante las prisas, el hedonismo, lo material y les sirve para templar los ánimos ante tantos conflictos y masacres, porque hay que convivir con todas ideologías, y el mejor camino es ser solidario y buscar a Dios», predicó.
Participación en la Magna
Ramón Molina valoró para IDEAL las reflexiones que realizó a las imágenes con motivo de la Magna celebrada el día 4 de octubre en Jaén. «Fue una satisfacción para mí que el obispado me encargara esa reflexión a los dolorosos y gloriosos de nuestra provincia y es un regalo que me ha hecho Dios en al trayecto final de la vida», confesó un declarado creyente,
Molina se quedó impresionado de ver pasar y reflexionar a los cristos y a las vírgenes que participaron en aquel hecho histórico en la Diócesis de Jaén, donde Andújar hizo su contribución. «Fue una de las grandes satisfacciones de mi vida», reconoció.
