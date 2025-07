ISABEL RECA ALTOZANO Miércoles, 2 de julio 2025, 11:50 Comenta Compartir

Ni quito, ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Es lo que deben de pensar algunos cuando lean este texto. Un texto que estará a la luz cuando se esté llevando a cabo la concentración a las puertas del Hospital Alto Guadalquivir, para protestar por sus carencias e incluso para lo que algunos se han atrevido a denominar su «desmantelamiento».

Cuando este edificio hospitalario abrió sus puertas hace más de dos décadas, ya contaba con carencias notables. Pero era tal las ansias del servicio que teníamos, que lo importante fue su apertura y puesta en marcha. Con el paso de los años, veíamos como el Hospital, que formaba parte y hasta era cabecera de una agencia, necesitaba de algo más. He aquí que el PP alcanzó el poder de la Junta de Andalucía y era la ocasión para pedir, con mayor fuerza, que esas carencias se subsanarse. Nada mejor que exigir al enemigo político lo que no pudimos alcanzar nosotros y para ello estaban los alcaldes no adscritos al PP de la comarca, para hacer piña y levantar la voz.

Visto el edificio, hay que tener deficiencia en la vista y faltan oftalmólogos, para no apreciar que su estructura, instalaciones y espacios, no sólo se han modificado, sino que se han ampliado. Cierto que, algunos de estos espacios están infrautilizados por falta de personal. Y aquí está el quid de la cuestión y el balón que va de allá para acá, desde que se inicio el proceso del paso de Agencia al SAS, al que todo el mundo tenía mucha gana, pero parece ser que no era ni tan fácil, ni tan rápido. Pero vayamos a las posturas de unos y de otros, aunque ante quiero dejar escrito que, no como usuario directa, que bastante estoy padeciendo con lo que privadamente me ha tocado, sino como atención a familiares y conocidos de mi entorno, los servicios siempre han sido inmejorables, que especialistas faltar, faltan, algunos desde sus inicios, como servicios, caso de la diálisis.

Y que las lista de espera, haberlas ahílas y no digan que no las hay en la cacareada privada. He aquí los argumentos esgrimidos para estar o no participando en esta concentración a la que se ha pedido al propio alcalde que la encabece. Versión la Consejería de Salud de la Junta: a fecha 28 de junio de 2025 El Hospital de Andújar mejora los resultados en listas de espera en procesos quirúrgicos, diagnósticos y consultas externa, la espera para pruebas diagnósticas no supera las dos semanas, el 100% de las especialidades quirúrgicas que asisten a la población de Andújar y comarca, Cirugía General, Dermatología, Urología, Traumatología, Oftalmología, Ginecología y Otorrinolaringología presentan cero pacientes fuera de plazo. Especialidades como Anestesia, Aparato Digestivo, Ginecología y Obstetricia, Hematología, Neumología, Medicina Física y Rehabilitación, Endocrinología, Pediatría, presentan 0 pacientes con demoras superiores a 60 días, lo que significa que los pacientes son atendidos en primeras consultas, en menos de dos meses. Además, entre otras mejoras, el hospital, desde febrero de 2024, ofrece asistencia a pacientes diabéticos tipo I en la consulta que llevan endocrinólogos del Hospital de Jaén que se traslada a este centro, evitando traslados de pacientes.

A nivel organizativo, la plantilla ha aumentado en los últimos cinco años en todas las categorías profesionales, con la próxima incorporación de perfiles como una Enfermera de Prácticas Avanzadas en heridas crónicas, una Gestora de Casos, o una Trabajadora Social. También se ha puesto en marcha un nuevo Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con Medicina del Trabajo, técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Enfermera del Trabajo. Además, se ha activado una consulta de Endocrinología con libre elección profesional y se han impulsado iniciativas de educación para la salud con la colaboración de asociaciones locales. El Hospital Alto Guadalquivir continúa así, según el organismo oficial, su proceso de mejora, centrado en ofrecer una atención sanitaria de calidad, cercana y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.

Que dicen los convocante y especialmente el sindicato UGT, que pide recuperar los médicos perdidos y descarta que la sangría se deba a cuestiones de reorganización, sino a un plan de «destrucción de empleo público», en las que justifica la reducción en la plantilla de algunas especialidades médicas aludiendo a una sobre dotación de la¡ plantilla tras la disolución de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y su integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Que desde la dirección del centro se omite un que «estos facultativos especialistas formaban parte de la plantilla estructural del Hospital Alto Guadalquivir y realizaban el 100% de su jornada laboral ordinaria en este centro»,

El sindicato remarca que la reducción de los médicos especialistas no responde a una reorganización técnica, «sino a una decisión política. Y ahí está la cuestión, es un tema político, en el que está implicado desde el gobierno central con la falta de médicos. Es en lo que todos llevamos razón, tema político, y no es este caso sólo, desgraciadamente.