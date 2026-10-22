Las quejas de la calle van al pleno

El pleno de la Corporación Municipal afronta en la tarde de hoy jueves una sesión plenaria intensa, donde se van a someter a aprobación las ... Ordenanzas Municipales para el año 2027 y donde los grupos políticos de la oposición van a llevar propuestas que esa vez sí, abordan las carencias de la ciudad y que afectan al día a día de la ciudadanía.

Respecto a las ordenanzas, el equipo del gobierno del Partido Popular va a plantear por segundo año consecutivo las tasas, un hecho que va a suscitar un intenso debate político porque la oposición le va a recriminar que en sus años de mandato haya subido en «exceso» tasas como el agua, el alcantarillado y la basura. Si van subir las concesiones a las empresas encomendadas por el Consistorio como son la zona azul, los parkings subterráneos o el cementerio. El equipo de gobierno defenderá su política de bonificaciones

Propuestas

El PSOE va a presentar una moción instando al gobierno local a recuperar los distintos servicios turísticos que se encuentran desaprovechados o totalmente en desuso como el Eco museo del Lince Ibérico, el Centro de Visitantes de las Viñas de Peñallana o el Cercado del Ciprés.

Su portavoz municipal, Manuel Vázquez, indicó ayer en una rueda de prensa que se tratan de equipamientos e infraestructuras, «esenciales para mejorar la experiencia de los visitantes, teniendo en cuenta el importante acontecimiento que estamos a punto de celebrar con motivo de los actos extraordinarios del Año Jubilar por el Octavo Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza», esgrimió.

En este sentido, el edil afirmó que el equipo de gobierno y la Junta de Andalucía deben priorizar la recuperación de estos recursos turísticos, garantizando su funcionamiento estable, «ya que ello, puede contribuir a la generación de empleo y al fortalecimiento de la actividad de numerosas empresas y comercios vinculados al sector», señaló Vázquez

Igualmente, el Partido Socialista propondrá al Ayuntamiento solicitar la cesión y uso de los poblados del Encinarejo y La Lancha a Confederación Hidrográfica con el objetivo de que estos entornos emblemáticos puedan ser disfrutados por la ciudadanía y visitantes, ofreciendo así un nuevo recurso complementario a los ya existentes. «Sabemos de la buena disposición de Confederación y consideramos que esta iniciativa sería muy positiva para nuestro municipio y el Parque Natural», añadió el portavoz municipal del PSOE.

La limpieza

Si el desaprovechamiento de los recursos turísticos está de plena actualidad en el municipio, no lo es menos el tema de la limpieza de la ciudad. Pues bien, en este sentido, el grupo municipal de Andalucía por Sí Andalucistas, defenderá su propuesta de una mayor atención y limpieza de los barrios y los polígonos industriales de la ciudad. «Vemos que ahora hay un gran gasto en zambombas celebraciones y fanfarrias y se desatienden las verdaderas necesidades de la gente», recriminó ayer en una intervención pública su portavoz , Encarna Camacho.

La edil mostró todas las quejas que lanza la ciudadanía por redes sociales y que recibe directamente a la formación. «Los contenedores siguen llenos de basuras y escombros». Criticó que no se limpien los residuos de palomas en varios enclaves de la ciudad y recriminó la falta de mantenimiento en zonas como el Montañés, la falta de atención en los polígonos industriales y el abandono de la barriada Virgen de la Cabeza.

Por otra parte, Vox a solicitar que se ponga en valor el yacimiento íbero-romano de Los Villares de Andújar e Izquierda Unida Podemos con Andújar pedirá la conservación y divulgación de las variedades autóctonas de frutas y hortalizas del municipio.