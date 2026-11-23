Una abarrotada antigua iglesia de Santa Marina cobijó este viernes el acto de presentación de los cultos y actividades que se van a desarrollar con ... motivo del sexto centenario de la fundación de la cofradía de la Santa Vera Cruz. Fue en 1427, y mediante una bula papal otorgada por su el papa Martín V, cuando se creó esta hermandad, que con su solera, su honda tradición, su ampulosa simbología cristiana y patrimonial se ha convertido en un faro de su advocación a nivel autonómica y la decana de las cofradía de Pasión de Andújar, donde ha dejado su impronta.

La entidad va a aprovechar esta importante efemérides para ahondar en su impronta servicial y franciscana y va rememorar sus antiguas sedes, el beaterio de Santa Ana (desde su fundación en 1427 hasta 1564), la ermita de Santo Domingo (a partir de 1564) el convento de San Francisco, donde contó con capilla propia durante siglos, hasta llegar a su actual sede canónica, la parroquia de San Bartolomé Apóstol. En el acto de presentación de la agenda conmemorativa, se dieron a conocer el logotipo del 600 aniversario, obra de Pablo Cortés, la orla de cultos, de Rafael Alcoba y el cartel conmemorativo de Pedro Castro Rojas, que recrea con maestría la cuarta estación del Vía Crucis, donde Jesús se encuentra con su Madre, camino del calvario.

Las tallas de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de María Santísima de los Dolores, integradas en la hermandad veterana, son las que escenifican el cuadro conmemorativo de los seis siglos de historia la cofradía 'vera crucera'. La puesta de largo de los 600 años reservó un apartado para la música, porque la capilla musical Santo Reino de Jaén, interpretó las composiciones 'Gozos de San Félix de Cantalicio' y Responsorio 3º del Corpus, de comienzos de 1830 que sonaron en el convento de San Francisco. Fueron creadas por el baezano afincado en Andújar, Antonio de Vera Hidalgo y puestas en valor por Juan Antonio García Mesas.

Actos y cultos

La hermana mayor de la Vera Cruz, Ana Belén Muñoz, y el presentador del evento, el periodista cofrade, Manuel Lamprea, desgranaron ante los asistentes las actividades del sexto centenario que arrancaron el día 8 de diciembre, con la eucaristía de apertura del VI Centenario Fundacional.

La agenda traspasa al 2027 el día 23 de enero con una jornada de acercamiento a las órdenes religiosas, en concreto a la de San Francisco de Asís, con la que pretende hermanarse el próximo año, aprovechando la efemérides. El día 12 de febrero, su imagen de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, protagonizará el Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías que abrirá la Cuaresma en la ciudad. La Casa de la Cultura acogerá entre los días 1 al 5 de marzo la exposición internacional 'La Vera Cruz en el Mundo'. El día 21 de marzo, Domingo de Ramos, tendrá lugar su estación de penitencia. El 23 de mayo se procederá al ejercicio de la Corona Franciscana por las calles de la ciudad, presidida por Nuestra Señora de los Dolores. Cinco días más tarde, tendrá lugar el concierto benéfico en favor de su obra social para el hogar de mayores de Cáritas 'Andrés Cristino', protagonizado por Alejandro Martínez.

Los actos saltarán al 14 de septiembre con la fiesta de la Exaltación de la Cruz. La primera quincena de octubre se reserva para la exposición de los seis siglos de historia de la hermandad, la celebración de la festividad de San Francisco de Asís, donde se va a rescatar la carta de Hermandad otorgada por la Orden Franciscana. Se van a celebrar coloquios. El mes de noviembre estará marcado por el quinario, la misa pontifical del día 14 y la salida extraordinaria de Nuestro Padre Jesús Nazareno del día 20 que contará con el acompañamiento musical de 'Las Cigarreras' de Sevilla. En diciembre concluyen los actos con la fiesta de San Juan Evangelista, la peregrinación a Roma y la presentación del libro de la historia de la hermandad.