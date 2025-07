El pueblo invoca al espíritu reivindicativo del año 1996

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 7 de julio 2025, 14:25 Comenta Compartir

La población de Andújar y su comarca quiere resucitar el espíritu reivindicativo del año 1996, cuando se echó a la calle en masa para pedir un hospital en la zona. El detonante fue la muerte de una andujareña que pereció camino de Jaén, cuando se disponía a dar a luz.

El pasado lunes día 30 de junio, ya se vio un esbozo de lo que fueron aquellas históricas marchas y protestas que desembocaron en la consecución del anhelado centro hospitalario. El éxodo de especialistas ha vuelto a lanzar a la gente a la calle, no sin el volumen ni la resonancia de antaño, y porque la protesta contó casi con todo el apoyo político. En 1996, cuando el PSOE gobernaba la Junta, los socialistas locales eran recios a esta protesta, pero al final se embarcan junto con la ciudadanía. De momento, el PP local, mantiene el mismo 'discurso oficial y relato' de la Junta, gobernada por su formación.

El PSOE de Andújar expresó su apoyo incondicional. «A estas justas y necesarias reivindicaciones ante el modelo de privatización del gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, que están provocando el desmantelamiento progresivo del centro hospitalario». Este grupo de la oposición recriminó a los dirigentes del PP de la ciudad, «que no estuvieran al lado de los intereses generales de la ciudadanía», reprochó.

La portavoz municipal de Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, que asistió a la protesta del pasado lunes, recordó que el hospital lo consiguió la gente, «los andalucistas apoyamos al pueblo y ahora debe ser el mismo pueblo el que consiga la no desmantelación de un hospital que da servicio a la comarca». También critica de que algunas formaciones intente sacar beneficio, «del desastre de la gestión de la Junta, porque solo el pueblo salva al pueblo», agita Camacho.

Izquierda Unida-Podemos con Andújar sentencia, «que las políticas neoliberales del gobierno de Juanma Moreno perjudican seriamente la salud». Avisa que la privatización de la sanidad está provocando un aumento de las listas de espera, una desatención de los profesionales y la marcha de especialistas. Esta formación de izquierda ha criticado que la Unidad Materno-Infantil del Hospital Alto Guadalquivir lleve cerrada tras dos años del anuncio de su puesta en funcionamiento. Reclama que se cumplan las promesas de los servicios de diálisis, alergología y diabetes.

Vox Andújar también estuvo presente en la manifestación del pasado lunes. Su portavoz municipal, María Peinado, también ha advertido la carencia de especialistas, por lo que se sumó a las quejas ciudadanas. Eso sí, dijo no entender que se trate de instrumental izar las manifestaciones, «criticamos que estuvieran pancartas de sindicatos 'comegambas' porque no hay que hacer un uso partidista del tema, ya que la salud afecta a todos por igual y no entiende de ideologías, por lo que gente que acudió a la protesta no vio bien esas pancartas», critica.

Versión del PP de Jaén

El PP de Jaén es que se defendió de las críticas del PSOE. «Una formación que actúa con desvergüenza, ya que fue la que más desvió a la sanidad privada», recrimina. Habla de un aumento de todas las categorías profesionales en la provincia y de las mejora de las infraestructuras en el Hospital Alto Guadalquivir.

Ymientras, los pacientes de la zona esperan un año y medio para las pruebas del internista, hasta cuatro años para que lo vean un dermatólogo en el hospital de Andújar, más de dos años para una cita en cardiología, o una lista de espera de más de un año en oftalmología.

Por otra parte, la inclusión del Hospital Alto Guadalquivir en el Servicio Andaluz de Salud ha motivado la movilidad de los especialistas que antes estaban en el centro hospitalario comarcal a hospitales de capitales. Una reivindicación médica es que se rebaje la nota media para que más jóvenes cursen medicina.