LAS COSAS DE MI PUEBLO

Ante todo, pido disculpas o perdón ante aquellos que se sienten molestos por utilizar la palabra pueblo en vez de ciudad noble…a Andújar. Por cierto que lo de «Muy Mariana» puede que lo sea de vocación, pero legalidad, legalidad no sé yo hasta que punto. Pero es que esta noble ciudad tiene las cosas de un pueblo, léase conjunto de habitantes, como para enmarcar, no ya en este recuadro, sino en letras góticas de su Historia.

Por empezar por algo, la economía; sí, la economía municipal, esa que tiene un montón de números y apartados que entienden, a su manera, la clase política. Ocurre que cuando los gobiernos municipales son del PSOE, solos o acompañados, siempre hay superávit, las arcas están llenas y nadamos en la abundancia. Ante tanto bienestar el iliturgitano les dice que no y da el gobierno a al PP, que acto seguido y por la misma fuente, es decir la socialista, en un año estamos en bancarrota, no hay un duro y esto es un despilfarro. El gasto, el que por cierto critica ahora el portavoz que antes pedía más para Romería, claro que entonces tenía otro cargo no municipal, es muchas veces inversión en mejora del beneficio de la ciudadanía o así se aclara de quienes ahora son responsables de los euros municipales e incluso ciudadanos que los disfrutan.

Es el caso de la limpieza, que como los euros municipales cambia de visión según estemos en el gobierno o en la oposición. Sin embargo y, a tenor de los usuarios sí que hay un lugar mejorado, la Plaza de Abastos y que como todo lugar público, también colaboran los vendedores, pero sobre todo en quien recae la responsabilidad del mantenimiento. El tema jardines es otro para dedicarle todo un espacio. Como se explica que haya ya lozas de la remodelada Plaza de la Constitución partidas o que el funcionamiento de sus fuentes, las nuevas, funcionen peor que la vieja. Pero el problema es que al trabajador de turno se le olvidó apartar la grúa después de su trabajo y rompía la imagen de la jamuga.

El tema hospital Alto Guadalquivir es la historia de nunca acabar, cuando del PP depende su funcionamiento, hasta el extremo de no ser capaces de una felicitación institucional por su 25 Aniversario, unos profesionales y unos trabajadores que nada tienen que ver, si acaso sufrir quienes estén en uno u otro gobierno. El pecado puede que esté o sin él puede que alguien se olvidó de alguna invitación y aquí somos muy «dolios».

Y hablando de invitación, hemos vivido, ayer domingo uno de esos días que lucen más que el sol y que antes era jueves, la festividad del Corpus Christi. Pues miren ustedes que por lo visto también se olvidaron de algunas invitaciones a los ediles de la Corporación Municipal, porque no creo yo que la devoción también esté en función de la gobernabilidad o no gobernabilidad municipal. De todas maneras y como ya apuntaba en otro espacio, no sé yo si la proliferación de tantos cortejos procesionales está yendo en detrimento de estas manifestaciones publicas de fe; por cierto que, es esta la única y autentica procesión, que visto el domingo también ha perdido fuerza y lo de menos la Municipal, también las representaciones de las cofradías, con un número muy limitado de hermanos, como muy limitado el número de altares del recorrido procesional. Tanto queremos facilitar todo y dar tanta comodidad, que vamos perdiendo las esencias.

Donde no se pierde la esencia, hasta ahora, es en la Cámara de Comercio, que según su presidente, Eduardo Criado, es ejemplo de colaboración institucional y revulsivo económico, industrial, comercial y turístico para Andújar Jaén y Andalucía, de ahí que haya sido finalista en los prestigiosos premios Cámaras organizados por la Cámara de¡ Comercio de España, con «Andújar Flamenca», en la categoría de Liderazgo Social.

Como no la pierde la consejera de Salud, Catalina García, que pese a los duros momentos de su cargo, acompaño junto a dirigentes provinciales y locales del PP. al vicesecretario de Economía Juan Bravo en su paseo electoral por Andújar haciendo ver la importancia de las elecciones europeas, también para esta ciudad. El día anterior se había interesado por conocer la empresa Codetran una de las que más peso logístico tiene en la provincia jienense. Las cosas de Andújar, como dijo Bravo, también se deciden en Europa.