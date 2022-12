Una publicación defiende el uso y disfrute de las vías pecuarias de la zona

La gran expectación que suscitó la presentación del libro 'Las vías pecuarias en el Parque Natural de Sierra de Andújar', del marmolejeño Juan Alberto Cañuelo, testimonió la preocupación que han venido profesando los habitantes de la zona, que andan ya tiempo concienciados por la excesiva privacidad de este entorno protegido y que demandan una mayor permeabilización del parque natural, para un disfrute público responsable.

Juan Alberto ha realizado un estudio exhaustivo con esta publicación de las vías pecuarias que atraviesan el Parque Natural Sierra de Andújar y describe cada una de ellas, así como desglosa las leyes que rigen estas vías pecuarias. «Que son de dominio público, o sea que están para el disfrute de cualquier persona, porque desde 1995 ya no solo tienen un uso ganadero, sino también recreativo», clarificó el autor, quien ofreció varias opciones para su uso, como senderismo, rutas en bicicleta, o la práctica de la fotografía de la naturaleza, entre otras. Este estudioso puso negro sobre blanco en su libro sobre uno de los graves problemas de estas vías pecuarias;su fragmentación. «El vallado perimetral de lo cotos cinegéticos de caza cortan el acceso a estas vías, pero existe una ley que permite el acceso a través de una puerta, que después tiene que ser cerrada por las personas que transiten por esa vía», conmina Cañuelo.

Disfrute y respeto

Su libro ofrece, por tanto, una amplia gama de posibilidades de disfrute de las vías pecuarias, con unas fuerte dosis de concienciación ciudadana, «eso sí con el máximo respeto al medio ambiente», acota Juan Alberto, quien lamenta que estas vías pecuarias no puedan estar transitadas en su totalidad, al estar cerradas, por lo que esta creación tiene también su parte de reivindicación y denuncia. A la presentación asistieron un total de 140 personas, entre quienes se encontraban expertos en el tema del medio ambiente y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Andújar, Juan Francisco Cazalilla.

El libro muestra los abrevaderos y descansaderos y sus correspondientes códigos y hace un recorrido fotográfico por estas vías, por lo que ofrece la oportunidad de disfrutar de las bondades del parque natural. Solo una Orden del BOJA de diciembre de 2003 restringe el uso de 14 vías pecuarias, la mitad de una y deja libre una, denominada el Cordel de Fuencaliente, que tiene un total de cinco cortes de valla cinegética. «Por lo que en la práctica no está libre», lamenta Cañuelo en su exposición, por lo que aclara uno de los malentendidos.

Restricción si, no prohibición

Las personas que acudieron a la presentación del libro expresaron sus ganas y desea de disfrutar en plenitud de este entorno protegido, «que lo podemos ver desde fuera y he querido cambiar la sensación generalizada de que la Orden de 2003 prohibe el paso de estas vías pecuarias, cuando en realidad no es así -explica el autor-, lo que hace es restringir y limitar su uso y establece una serie de condiciones».

Cañuelo señaló que la Junta de Andalucía está obligada a informar mediante unos carteles de cuando y como se debe pasar por estas vías pecuarias. «Por ejemplo explicar que en la época de celo del lince no se puede pasar o cuando se produzca una cría de polluelos, o en el verano por problemas de incendios pero no existen por escrito esas restricciones», enumera el autor, quien ha querido explicar uno de los falsos mitos que rodean al tema de las vías pecuarias en la serranía, que no están cerradas a su paso.

El libro de Juan Alberto Cañuelo entronca con las reivindicaciones, que se han plasmado en acuerdos plenarios de los ayuntamientos que están integrados dentro de este espacio protegido, y con las demandas de colectivos vecinales, empresariales, y medioambientales de la zona de influencia.