El PSOE urge a que se subsanen las deficiencias del servicio de ayuda a domicilio en Andújar

El PSOE ha denunciado deficiencias en el Servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad, que como indica depende de la concejalía de Bienestar Social.

Ello motivó el registro de una moción en el pasado pleno que celebró la Corporación andujareña, donde pidió garantizar el cumplimiento de las condiciones de las trabajadoras de este programa que atienden a unos 600 usuarios diarios en el municipio.

Los socialistas andujareños consideran este servicio esencial para las personas mayores y en situación de dependencia, «es prestado a través de una empresa externa adjudicada en octubre de 2024 por el gobierno local del PP, y actualmente cuenta con unas 160 trabajadoras», especifican.

Responsabilidad

El portavoz municipal, Manolo Vázquez recuerda que el equipo de gobierno es responsable de vigilar el cumplimiento de las condiciones del pliego de esta adjudicación, así como el de las condiciones laborales de las trabajadoras, «quienes han denunciado situaciones que podría poner en riesgo las garantías de atención y la eficacia de este servicio», de ahí que Vázquez apunta que el Ayuntamiento, como administración más cercana, «no puede permanecer ajeno a las reivindicaciones del colectivo».

Debate en el pleno

La situación actual de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio capitalizó buena parte del debate en la sesión plenaria del pasado jueves, porque el grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar también presentó una moción en la misma línea que contaron con la aprobación del pleno de la Corporación Municipal.