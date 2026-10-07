El PSOE traslada las quejas ciudadanas y sus peticiones al pleno y a la asamblea

El PSOE ha hecho un repaso de los últimos acontecimientos acaecidos en la ciudad y ha analizado lo acontecido en el último pleno que celebró ... la Corporación Municipal en su programa 'Tus concejales informan', donde los ediles informaron a los militantes y simpatizantes de todas sus propuestas.

La edil Rosa Reche esbozó los temas que su grupo municipal trasladó a la última sesión plenaria que celebró la Corporación Municipal andujareña, «que en su mayoría son reivindicaciones que nos trasladan los vecinos de las diferentes barriadas de la ciudad», explicó. En este aspecto, Reche precisó que se substancian en exigencias al equipo de gobierno, para que las lleve a cabo.

El PSOE solicitó en el pleno el arreglo del parque Carlos Cano al plantearle los vecinos de la zona problemas con el adoquinado y la reposición de árboles. En el apartado de las infraestructuras, los socialistas andujareñas han trasladado su preocupación por el estado actual del adoquinado de la calle Ibáñez Marín, justo en el cruce con Juego Pelotas y Lo Civiles, «donde se han caído varios vecinos y se han notificado varias denuncias». También apuntó a una deficiente señalización de los pasos de peatones en la ciudad. «Nos dicen los vecinos que la pintura tiene poca durabilidad».

Centro de visitantes

Rosa Reche aprovechó su intervención para reivindicar la apertura del Centro de Visitantes Viñas de Peñallana, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera del Santuario, y que lleva ya casi un año cerrado, «ahora en otoño es importante que esté abierto por la gran cantidad de visitantes que ahora recibe la sierra y justo cuando se inicia el Año Jubilar». Los socialistas también piden que esté operativo el autobús que durante los fines de semana conecta Andújar con el Santuario de la Virgen de la Cabeza. El PSOE de la ciudad también ha reivindicado la mejora de los parques caninos y de los caminos rurales y hablan de una «dejadez total» del actual equipo de gobierno en la ciudad.