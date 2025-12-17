El PSOE tilda al actual equipo de gobierno del «fracaso y el engaño»

El PSOE realizó ayer el balance del año político en el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación.

El portavoz de la formación ... socialista, Manolo Vázquez, y la secretaria general, Micaela Navarro, coincidieron en el absoluto fracaso del gobierno local del Partido Popular, «el cual ha supuesto el mayor engaño para los vecinos y vecinas de Andújar», aseveraron. Vázquez argumentó que el equipo de gobierno no tiene ningún proyecto para la ciudad, «y eso es algo que está condicionando el futuro y la creación de oportunidades para nuestro desarrollo socioeconómico», subrayó.

Dijo esta aseveración al entender que, desde la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento, «Andújar se encuentra sumida en un letargo, provocado por la dejadez y por una incoherente gestión económica basada en un afán recaudatorio desmedido y en el derroche para fiestas y propaganda», fundamentó.

El portavoz municipal socialista señaló que las actuaciones más transcendentales que se están llevando a cabo han sido impulsadas gracias a inversiones del gobierno de España o a la consecución de fondos europeos, «como es el caso del nuevo Parque de Ribera o la nueva comisaría de la Policía Nacional». Por contra , añadíó que este gobierno no ha ejecutado ni una sola obra de mejora en los barrios «y ni siquiera ha cumplido con sus promesas electorales relacionadas con el mantenimiento permanente de espacios públicos, barrios y polígonos».

Desarrollo industrial

En relación al desarrollo industrial, el Partido Socialista lamentó que, de nuevo, el PP haya «estafado» a la ciudadanía con falsos compromisos como el impulso del área logística intermodal o la búsqueda de soluciones para el suelo industrial de la recta de Llanos del Sotillo, «proyectos para los que, en estos últimos años, no se han invertido ni un solo euro por parte del gobierno local ni por parte de la Junta de Moreno Bonilla», denunció el concejal.

El grupo mayoritario de la oposición hizo hincapié en la falta de estrategias de promoción e impulso de sectores como el comercio o el turismo, afirmando que todos los eventos de Andújar han perdido repercusión y prestigio, «habiendo desaparecido otros como Oleomiel o Capuchinos Rock, y dejando de participar en ferias tan importantes como la Feria de los Pueblos e Ibercaza».

Micaela Navarro aseguró que el PSOE, dentro de sus posibilidades, se encuentra donde los vecinos y vecinas le requieren, no solo para atender sus demandas e inquietudes, si no para fiscalizar a un gobierno que está dejando mucho que desear. «Más allá del ruido y de algunos escándalos en la política nacional, que sirven para desviar la atención, nosotros seguimos y seguiremos trabajando por defender los intereses de los andujareños y andujareñas», manifestó.