Manuel Vázquez durante su intervención, con ediles de la formación y Micaela Navarro. GONZÁLEZ

El PSOE tilda al actual equipo de gobierno del «fracaso y el engaño»

POLÍTICA ·

El grupo mayoritario de la oposición realizó ayer su balance del año en el tradicional desayuno navideño donde avisó del «letargo» de la ciudad

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 10:57

Comenta

El PSOE realizó ayer el balance del año político en el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación.

El portavoz de la formación ... socialista, Manolo Vázquez, y la secretaria general, Micaela Navarro, coincidieron en el absoluto fracaso del gobierno local del Partido Popular, «el cual ha supuesto el mayor engaño para los vecinos y vecinas de Andújar», aseveraron. Vázquez argumentó que el equipo de gobierno no tiene ningún proyecto para la ciudad, «y eso es algo que está condicionando el futuro y la creación de oportunidades para nuestro desarrollo socioeconómico», subrayó.

