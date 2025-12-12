El PSOE reclama a la Junta el Área Logística para Andújar
POLÍTICA ·El senador, José Latorre, informa de la enmienda presentada a los Presupuestos de la Junta en la asamblea local socialista
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Viernes, 12 de diciembre 2025, 19:10
El senador socialista José Latorre, participó este jueves por la tarde en la asamblea general extraordinaria de la Agrupación Local del PSOE de Andújar.️ ... Durante este encuentro, se analizó la situación política actual en Andalucía y el país. Latorre profundizó en el nulo impacto de los presupuestos de la Junta de Andalucía en Jaén.
«En ocho años el PP solo ha ejecutado el 14% de las partidas presupuestarias para nuestra provincia, faltando a sus propios compromisos y estafando, año tras año, a los jiennenses con anuncios de proyectos que nunca se materializan», afirmó Latorre en su intervención. El senador, por contra, puso en valor el respaldo del Gobierno de España con la de Jaén, «siendo la más beneficiada del país por los Fondos Europeos, y por otras inversiones clave para mejorar infraestructuras como la red ferroviaria o la autovía A4».
Andújar y comarca
En lo tocante a Andújar y u comarca, Latorre criticó que miles de personas están a la espera de ser vistos por especialistas o ser operados, «pese al anuncio de contrataciones de especialistas». El PSOE ha presentado una enmienda a los Presupuestos de la Junta de Andalucía para la creación en la ciudad del Área Logística Intermodal, comprometida desde hace ya años.
