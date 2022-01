El PSOE pide a la Junta que agilice el proyecto del centro logístico intermodal

La portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento, Josefa Jurado, ha indicado que el proyecto del centro de logístico «requiere de la voluntad de las administraciones porque se trata de una iniciativa de ciudad y que está por encima del interés de nuestros hijos e hijas».

Jurado ha hecho esta reflexión porque ha afirmado que el documento de alcance de la Junta de Andalucía lo recibieron el pasado día 23 de diciembre, «un documento que nos tenía que haber llegado en septiembre, porque lo solicitamos en abril por primera vez y los retrasos que han ido produciendo no son achacables al Ayuntamiento», ha esgrimido Jurado.

La portavoz del grupo de gobierno señala que una vez que han analizado el documento de alcance, «nos encontramos que se nos pide una serie de circunstancias que en el anterior documento de alcance no se contemplaban y eso que se daban las mismas circunstancias», por lo que deduce que la Junta de Andalucía no quiere darle agilidad al proyecto del Centro Logístico Intermodal. «Con un responsable que tiene en la delegación que es de Andújar y que conoce perfectamente el proyecto», ha constatado.

Pleno de la Corporación

Josefa Jurado ha recordado como el grupo socialista presentó el pasado mes de noviembre una moción en el pleno de la Corporación Municipal, «que el Partido Popular votó en contra y pedíamos a la Junta de Andalucía a enviar inmediatamente el documento de alcance para continuar con los trámites necesarios para la instalación del Centro Logístico Intermodal y donde le pedíamos que agilizara el acuerdo que adoptamos ambas partes», ha apuntado Jurado.

La portavoz municipal del PSOE no quiere hablar de ralentización, pero no desea, «que nos metamos de lleno en unas elecciones a la Junta sin este tema resuelto y que ya habíamos adelantado tanto en el año 2019 y que ahora se retrase porque la Junta no s plantea unos temas que antes no se contemplaban, pues nos parecería una pena y podía doler a la gente de Andújar», ha lamentado.

Jurado ha asegurado que el Ayuntamiento está trabajando en el proyecto del Centro Logístico, «solo esperamos que la Junta se lo crea», anima. También ha incidido en las numerosas contradicciones, que en su opinión, han incurrido los técnicos de la Consejería de Fomento a la hora de recalificar el suelo en la zona donde se pretende ubicar este centro logístico, justo en la recta del Sotillo, en los sectores tres y cuatro del parque empresarial Innovandújar. La portavoz del PSOE en el Consistorio garantiza que su partido trabaja de «verdad» en este proyecto, del que se lleva hablando en el municipio desde el año 1992.