Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MANUEL EN EL EXTERIOR DEL RECINTO. PSOE DE ANDÚJAR.

El PSOE pide una explicación por el cierre del museo González Orea

POLÍTICA ·

Denuncia el desmantelamiento de este espacio museístico y pide dignidad para el legado del reconocido escultor andujareño

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Jueves, 12 de marzo 2026, 19:43

Comenta

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Andújar, Manolo Vázquez ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar la situación que atraviesa el ... Museo de Artes Plásticas González Orea tras la decisión de su cierre y desmantelamiento, «sin justificación ni comunicación previa» por parte del gobierno local del Partido Popular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia del joven atropellado en Chauchina busca a la gente que estuvo con él esa tarde: «Él no era así»
  2. 2 Así es la nueva tarjeta que Caixabank pone a disposición de sus clientes
  3. 3 La comilona de Iker Casillas en un restaurante de Granada: «Su sonrisa lo decía todo»
  4. 4 Así será el gran parque de las Familias de Granada que estrena su primera fase a final de marzo
  5. 5 Las cabañuelas se ponen caprichosas con Granada: así apuntan al tiempo de la Semana Santa
  6. 6 Caixabank avisa del cambio para sus clientes al pagar en comercios con tarjeta
  7. 7

    Una investigación alemana destapa una nave llena de propaganda nazi en Alhama
  8. 8 Un robo en Granada a vista de todo el mundo: pone una escalera en la calle para entrar por el balcón
  9. 9 El jefe de Oftalmología del Virgen de las Nieves: «Puede que tengas glaucoma y no lo sepas»
  10. 10 Luto en Vegas del Genil por la muerte de la concejala Almudena Estévez a los 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide una explicación por el cierre del museo González Orea

El PSOE pide una explicación por el cierre del museo González Orea