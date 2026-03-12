El PSOE pide una explicación por el cierre del museo González Orea

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Andújar, Manolo Vázquez ha ofrecido una rueda de prensa para denunciar la situación que atraviesa el ... Museo de Artes Plásticas González Orea tras la decisión de su cierre y desmantelamiento, «sin justificación ni comunicación previa» por parte del gobierno local del Partido Popular.

Según ha explicado el concejal, «se trata de una decisión arbitraria que demuestra, una vez más, el autoritarismo al que está acostumbrando este equipo de gobierno ya que este museo de artes plásticas era un verdadero referente del patrimonio cultural en nuestra ciudad y desde la llegada del PP al Ayuntamiento ha sido abandonado a su suerte», enfatiza.

En este sentido, el Partido Socialista considera que el importante legado de Antonio González Orea «merece una mayor dignidad y respeto» por parte del gobierno local, lamentando, igualmente, la pérdida de este espacio museístico, «el cual suponía un atractivo más los para visitantes que llegaban a Andújar y para la propia ciudadanía», asegura Vázquez.

«El Partido Popular sigue haciéndonos perder oportunidades de desarrollo, ya que la oferta turística y museística de cualquier población supone una herramienta fundamental para la economía de sectores como la hostelería y el comercio, así como para la generación de empleo», ha dicho el portavoz socialista.

Ausencia de Andújar en la Feria de Los Pueblos

Por otro lado, la formación también ha denunciado la no participación de Andújar en la Feria de los Pueblos de Jaén, por tercer año consecutivo, «siendo el único municipio de la provincia que no asiste a este importante evento» que se celebrará la próxima semana en el Palacio de Congresos y Ferias de IFEJA. Esta feria provincial, que recibe más de 25.000 visitantes anuales, supone un importante escaparate donde se muestra la riqueza de nuestros municipios y donde se da a conocer su oferta turística, cultural y gastronómica, por lo que «el Partido Popular y el Sr. Carmona Limón demuestra una absoluta falta de interés a la hora de promocionar a Andújar como capital de Comarca y a las empresas locales que podrían beneficiarse de este encuentro».

Con este tipo de decisiones se está hipotecando el futuro de Andújar. «Nuestra ciudad sigue sumida en una preocupante parálisis debido a la inacción y la incapacidad del equipo de gobierno, el cual no ha impulsado ni una sola actuación de cierta transcendencia, no ha apostado por proyectos para el desarrollo industrial y ni siquiera es capaz de mantener nuestros espacios públicos y nuestras infraestructuras», concluye.