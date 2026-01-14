El PSOE pide un control de las colonias felinas existentes en la ciudad
MEDIO AMBIENTE ·La concejala, Rosa Reche, advierte que se trata de una problemática que afecta a numerosas zonas de la ciudad
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Miércoles, 14 de enero 2026, 19:11
El Partido Socialista ha denunciado la actual situación de las colonias felinas existentes en la ciudad, la cual según la propia formación se encuentran descontroladas ... debido, «a la falta de atención y a la dejadez del equipo de gobierno del PP en la gestión de este asunto, competencia de las entidades locales, tal y como refleja la Ley 7/2023 de Protección Animal», recalca la formación de la oposición.
La concejala Rosa Reche advierte que se trata de una problemática que afecta a numerosas zonas de la ciudad como la Plaza del Camping, la vía verde del Barrio de la Paz, la calle Magdalenas, el Parque de Colón o la Barriada de la Virgen de la Cabeza, donde existen numerosas quejas por parte de los vecinos y vecinas, «los cuales no reciben respuesta alguna por parte del equipo de gobierno». Reche pide que se cumpla el Plan Municipal.
