Integrantes de Protección Civil en la puerta de su sede. ANDÚJAR IDEAL
El grupo mayoritario de la oposición cita las numerosas distinciones que ha recibido

El PSOE pide una calle y un reconocimiento público para la Protección Civil de Andújar

VOLUNTARIADO ·

Esta formación aboga por que el día 22 de mayo se le haga una distinción especial por su implicación en Adamuz y otros episodios como las lluvias o la covid-19

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 11 de febrero 2026, 20:12

Comenta

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una solicitud formal en el Ayuntamiento de Andújar para llevar a cabo un reconocimiento especial a la Agrupación Local ... de Protección Civil, en el marco de la conmemoración del Día de la Ciudad que se celebrará el día 22 de mayo.

