El PSOE pide una calle y un reconocimiento público para la Protección Civil de Andújar

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una solicitud formal en el Ayuntamiento de Andújar para llevar a cabo un reconocimiento especial a la Agrupación Local ... de Protección Civil, en el marco de la conmemoración del Día de la Ciudad que se celebrará el día 22 de mayo.

Entre otros actos, esta festividad incluye la entrega de las 'Banderas de Andújar' a personalidades y entidades locales destacadas. En este sentido, el portavoz de la formación, Manolo Vázquez ha resaltado la gran intervención del voluntariado de Protección Civil en el trágico accidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero, así como su implicación en dispositivos de emergencias y eventos, no solo de Andújar si no de otras localidades, «por ello, esta agrupación merece un agradecimiento por parte de la sociedad andujareña y de forma institucional», conmina Vázquez.

La calle

Así, el Partido Socialista ha pedido dedicar el nombre de una calle del municipio a esta agrupación para destacar su labor esencial en la comunidad, incluyendo labores de prevención, planificación y atención de emergencias, como ha ocurrido durante el temporal de lluvias.

«De hecho, Protección Civil de Andújar es una de las agrupaciones más consolidadas y dotadas de toda Andalucía, tanto materialmente como de personal, contando con una plantilla de más de 60 voluntarios», subraya esta formación política.

El PSOE enumera el elenco de distinciones con las que cuenta la Agrupación de Protección Civil de Andújar, entre las que destacan la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil de Andalucía, otorgada en 2022, en reconocimiento a su labor y colaboración durante la pandemia de la covid-19. Por ello, el responsable socialista, Manolo Vázquez asegura que un homenaje de estas características «es más que merecido, ya que este grupo siempre ha demostrado una enorme vocación de servicio público protegiendo vidas, patrimonio y nuestro entorno», ha concluido el portavoz municipal de los socialistas andujareños.