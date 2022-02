El PSOE lamenta que no se ponga en marcha el Centro Logístico

El grupo parlamentario del PSOE se ha reunido hoy viernes en la sede local de la Agrupación Socialista de Andújar para definir la estrategia de este año.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario provincial de los socialistas jienenses, Francisco Reyes y asistieron entre otros Felipe Sicilia, Micaela Navarro, Laura Berja, Ángeles Férriz, Juan Francisco Serrano, Jacinto Biedma, y Felipe López. El secretario general del PSOE de Jaén alabó la gestión que están realizando en el municipio los alcaldes socialistas y defendió las medidas implantadas por el gobierno de Pedro Sánchez, «los pensionistas de Andújar se van a beneficiar de la subida de casi 125 euros, del incremento de un 30% del Salario Mínimo Interprofesional, de los jóvenes de la ciudad que van a tener acceso a la ayuda al alquiler de viviendas o las ayudas que han recibido los autónomos por cese de actividad», remarcó Reyes.

Incumplimientos de la Junta

Esta reunión sirvió para establecer el calendario de reivindicaciones que los diputados y parlamentarios van a lanzar a las distintas administraciones. Reyes glosó una serie de incumplimientos de la Junta de Andalucía con la ciudad y la zona como la no puesta en marcha del Centro Logístico Intermodal, «y eso que el delegado responsable es de Andújar y antiguo alcalde de la ciudad», que no se hayan iniciado las obras de desdoblamiento de la A-311 (que conecta Andújar con Fuerte del Rey) y la vía que conecta Torredonjimeno con El Carpio, que no se sustituyan los especialistas que se han marchado del Hospital Alto Guadalquivir y que no se haya emprendido la reindustralización de la Nacional IV, «que tanto nos vendió y prometió el presidente de la Junta, el señor Moreno Bonilla», finalizó Reyes.