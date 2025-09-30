Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Stands en la pasada edición de la Feria Multisectorial. GONZÁLEZ

El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial

POLÍTICA ·

Su edil, José Antonio Oria, lamenta la pérdida de oportunidades para la ciudad y para el apoyo a empresas vinculadas a la actividad agrícola

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:52

El PSOE considera que el «sectarismo y la dejadez» en la que en su opinión incurre el Partido Popular, ha provocado la pérdida de Óleomiel, un certamen que empezó a organizarse en la ciudad en el año 2016 para resaltar dos productos con gran predicamento en la ciudad y ahondar en las bondades saludables y beneficios económicos que motiva su maridaje. ️

Su edil, José Antonio Oria, denunció en una comparecencia pública que el gobierno local «se ha cargado de un plumazo» este certamen dedicado al sector del aceite y de la miel, «además de dejar a la Feria Multisectorial sin atractivos ni alicientes», agregó, quien consideró en su comparecencia pública que la suspensión de Oleomiel supone la pérdida de oportunidades para la ciudad y para el apoyo a empresas vinculadas a la actividad agrícola, «esencial para nuestra economía y para la generación de empleo», al recordar que en este certamen participaban decenas de productores de la comarca y cientos de jóvenes en las distintas jornadas formativas. Oria subrayó que la Feria Multisectorial se ha convertido en una feria de relleno, «debido a la poca participación de empresas agrícolas y de la automoción, porque de hecho el recinto ferial presentaba una imagen desoladora», lamentó el concejal del grupo mayoritario de la oposición.

Pérdidas

José Antonio Oria apuntó que desde la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento, se ha hemos perdido el festival Capuchinos Rock, el Meeting Internacional de Atletismo 'Memorial Francisco Ramón Higueras' y Óleomiel. «Todo lo que venía organizado y diseñado por los anteriores gobiernos socialistas se lo han cargado de un plumazo». También incidió en que Andújar ha dejado de participar en citas como la Feria de los Pueblos de Jaén e Ibercaza. «Mientras el Partido Popular siga gobernando en Andújar, la ciudad perderá posicionamiento y futuro», avisó Oria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2 Este camarero corrige la forma de beber cerveza: «No toméis quintos ni tercios»
  3. 3

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  4. 4

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  5. 5

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  6. 6

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  7. 7 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  8. 8

    «Esta sentencia nos da dignidad tras siete años de calvario y humillación»
  9. 9 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  10. 10 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial

El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial