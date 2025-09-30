El PSOE lamenta la desaparición de Óleomiel y la caída de la Multisectorial

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 30 de septiembre 2025, 18:52 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

El PSOE considera que el «sectarismo y la dejadez» en la que en su opinión incurre el Partido Popular, ha provocado la pérdida de Óleomiel, un certamen que empezó a organizarse en la ciudad en el año 2016 para resaltar dos productos con gran predicamento en la ciudad y ahondar en las bondades saludables y beneficios económicos que motiva su maridaje. ️

Su edil, José Antonio Oria, denunció en una comparecencia pública que el gobierno local «se ha cargado de un plumazo» este certamen dedicado al sector del aceite y de la miel, «además de dejar a la Feria Multisectorial sin atractivos ni alicientes», agregó, quien consideró en su comparecencia pública que la suspensión de Oleomiel supone la pérdida de oportunidades para la ciudad y para el apoyo a empresas vinculadas a la actividad agrícola, «esencial para nuestra economía y para la generación de empleo», al recordar que en este certamen participaban decenas de productores de la comarca y cientos de jóvenes en las distintas jornadas formativas. Oria subrayó que la Feria Multisectorial se ha convertido en una feria de relleno, «debido a la poca participación de empresas agrícolas y de la automoción, porque de hecho el recinto ferial presentaba una imagen desoladora», lamentó el concejal del grupo mayoritario de la oposición.

Pérdidas

José Antonio Oria apuntó que desde la llegada del Partido Popular al Ayuntamiento, se ha hemos perdido el festival Capuchinos Rock, el Meeting Internacional de Atletismo 'Memorial Francisco Ramón Higueras' y Óleomiel. «Todo lo que venía organizado y diseñado por los anteriores gobiernos socialistas se lo han cargado de un plumazo». También incidió en que Andújar ha dejado de participar en citas como la Feria de los Pueblos de Jaén e Ibercaza. «Mientras el Partido Popular siga gobernando en Andújar, la ciudad perderá posicionamiento y futuro», avisó Oria.