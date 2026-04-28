El PSOE de Jaén celebra un foro de salud para alertar de la privatización

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha denunciado este martes en Andújar «el derrumbe de la sanidad pública a manos de Moreno ... Bonilla» y advierte que el 17 de mayo hay una oportunidad de cambiar la situación «con un Gobierno distinto, presidido por María Jesús Montero, de la mano del PSOE».

«El diagnóstico está claro: el problema de la sanidad pública se llama Moreno Bonilla. Y el tratamiento también está claro: la solución pasa por un Gobierno distinto, que apueste por los servicios públicos», argumentó.

Latorre subrayó que ese Gobierno vendrá de la mano del PSOE, pero contando también con las personas que trabajan día a día en el sector, con los sindicatos, los colegios profesionales y las asociaciones de pacientes.

En concreto, el líder socialista avanzó que el PSOE de María Jesús Montero asume un compromiso firme en estas elecciones, de manera que si el PSOE gobierna la Junta de Andalucía «el médico de familia atenderá en un máximo de 48 horas, las pruebas diagnósticas estarán en 30 días, el especialista en un máximo de 60 días y las operaciones entre 120 y 180 días». «Éste es el contrato del PSOE con la ciudadanía», garantizó.

El líder socialista hizo estas declaraciones en el Foro por la Sanidad Pública que ha celebrado hoy el PSOE en Andújar, una ciudad cuyo hospital «ha sido ejemplo de gestión y atención al paciente» y que en estos 8 años del PP «ha pasado de ser una referencia a sufrir una deriva, con una lista de espera de más de 10.600 personas, un aumento de casi el 80%». A esto sumó «la fuga de especialistas y la falta de médicos de Urgencias, Dermatología, Urología y otras muchas áreas». «Esto es un pozo sin fondo como consecuencia de la nefasta gestión del PP», aseveró.

Por su parte, el candidato al Parlamento andaluz Luis Romero valoró la «trascendencia» de este tipo de foros frente a las políticas privatizadoras de Juanma Moreno. «Queremos construir el futuro de Andalucía desde lo público. El 17 de mayo elegimos entre dos modelos: el modelo de privatización de Moreno Bonilla o la apuesta por lo público que representa María Jesús Montero», señaló.

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, indicó que «es lamentable lo que está pasando con la sanidad pública en Andalucía» y que «en Andújar lo sabemos muy bien porque el Hospital ha sido referencia durante muchos años» y en este momento está «totalmente desmantelado». «Lo único que sabe hacer el PP desmantelar servicios públicos. Frente a esto, el PSOE mantiene su compromiso con la sanidad, la educación o la dependencia, con esos pilares fundamentales para que las personas tengan igualdad de oportunidades».