El PSOE glosa los 'engaños' del Gobierno de la Junta de Andalucía con la zona

El secretario de la Agrupación Local del PSOE, Pedro Luis Rodríguez; y el parlamentario socialista por Jaén, Jacinto Viedma, criticaron ayer los promesas incumplidas del gobierno de la Junta con la zona en una comparecencia informativa que mantuvieron ambos en la sede del PSOE iliturgitano.

Rodríguez, a la sazón primer edil de la ciudad, le conminó al portavoz municipal del PP que le reivindicara a la Administración Autonómica que no prive a la ciudad de su plan logístico. El dirigente local socialista apuntó que la Consejería de Salud está incrementando las instalaciones del Hospital Alto Guadalquivir, «pero por contra no aporta nada a la contratación de personal, por lo que pierde especialistas», subrayó Rodríguez, quien también comentó que la anunciada autovía entre Andújar y Jaén, pasando por Fuerte del Rey, «ha quedado solo en un parche por lo que le pido la misma vehemencia al candidato del Partido Popular a la alcaldía que denuncie estos despropósitos como lo hace con el Gobierno central con los trenes, por lo que no tiene la valentía de recordar a la Junta los engaños con la ciudad», indicó el regidor, quien hizo un desglose de incumplimientos en materia educativa como el grado medio en el Conservatorio, o el arreglo de las ventas en el IES Nuestra Señora de la Cabeza.

Rodríguez contrapuso esta incumplimientos a la gestión que está llevando a cabo en el Ayuntamiento de la ciudad, donde dijo que la está transformando con la inversión de 16 millones de euros, la creación de alojamientos turísticos y de 139 negocios

Jacinto Viedma le recordó a Juanma Moreno donde están los 1.700 millones de inversiones que comprometió para la provincia de Jaén el año pasado en Linares y testimonió con documentos que solo se han destinado 23, 8 millones. Afirmó que aún no se ha avanzado nada en la Ciudad Sanitaria y la de la Justicia. El parlamentario contrapuso estos hechos a la realidad del proyecto Cetedex para Jaén impulsado por el Gobierno Central.