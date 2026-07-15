El PSOE exige soluciones a la situación que sufren los bomberos en Andújar

El Partido Socialista de la ciudad exige soluciones ante la situación que viene sufriendo el cuerpo de bomberos, tal y como ha denunciado el propio ... colectivo tras uno de los últimos incendios en el municipio, cuyo trágico desenlace ha sido el fallecimiento de un menor de 16 años y hasta tres efectivos atendidos en urgencias, al finalizar una complicada intervención.

El portavoz municipal, Manolo Vázquez, expresó ayer en una comparecencia pública el pesar y las condolencias de la formación por la pérdida de este joven, «lamentando los difíciles momentos que tienen que estar atravesando tanto la familia como los propios bomberos que trabajaron en las labores de rescate y extinción, por lo que, primeramente, trasladamos nuestro máximo respeto», significó Vázquez.

El portavoz del grupo mayoritario de la oposición indicó que los profesionales del cuerpo de bomberos continúan trabajando bajo condiciones de presión, de sobre esfuerzo y también de enorme riesgo, «debido al incumplimiento del actual gobierno municipal de aumentar la plantilla, algo que anunciaron en el año 2023 y que incomprensiblemente aún no han llevado a cabo», explicó Vázquez. El concejal socialista advirtió que ya no valen más promesas vacías ni más anuncios, «ya que esta situación no solo pone en peligro la integridad y la seguridad de los trabajadores municipales sino también la de la ciudadanía».

Cumplir con lo dicho

Por otra parte, la secretaria general, Micaela Navarro, afirmó que el PSOE no está pidiendo más que lo que el Partido Popular exigió durante su etapa en la oposición. «Es cierto que durante el anterior mandato existían carencias y problemas que había que solucionar, pero en estos tres años las circunstancias no solo no han mejorado, sino que ha empeorado sustancialmente», enfatizó Navarro.

Según Micaela Navarro, este tipo de hechos suceden, «tras tres años de absoluta dejadez y despreocupación, de soberbia, de una gestión irresponsable y de ausencia de políticas de escucha y al servicio de los vecinos y vecinas de Andújar». Navarro advirtió en su intervención de un agotamiento de este gobierno local, «incapaz de cumplir con sus propias promesas electorales a pesar de contar con más recursos que nunca» apostilló la dirigente socialista.