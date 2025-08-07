Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ESTADO ACTUAL DE LA PLAZA. PSOE DE ANDÚJAR

El PSOE denuncia la paralización de las obras de reforma en la plaza Itálica de Andújar

Esta formación habla de «una dejadez» del gobierno municipal y enumera los perjuicios a los residentes

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:13

El PSOE denuncia la paralización de las obras de remodelación de la Plaza Itálica y calle Séneca, criticando la «enorme dejadez» del equipo de gobierno del Partido Popular durante los últimos meses, «lo que está ocasionado numerosos perjuicios a los vecinos y vecinas de la zona, con una situación agravada durante el verano».

En este sentido, la formación socialista afirma que se trata una evidencia más de la falta de planificación del actual gobierno local con la gestión de las infraestructuras públicas, «ya que hace siete meses nos vendía una repoblación de arboleda y a día de hoy, está remodelación no ha tenido grandes avances», afirma.

Bloqueos de cocheras

El grupo mayoritario de la oposición califica de incomprensible esta situación, «porque los accesos a las cocheras siguen bloqueados y se han perdido plazas de aparcamiento sin garantías de continuidad en los trabajos». Además, lamentan que el alcalde, el y sus concejales, «hayan dejado desamparados a los residentes, sin ningún tipo de explicación y teniendo que soportar diariamente los problemas de una obra inacabada», lamenta. El Partido Socialista reclama al equipo de gobierno que acabe de una vez por todas con su dejación de funciones, y que agilice la culminación de esta actuación tan necesaria. «Mientras que los representantes del Partido Popular disfrutan de sus vacaciones, los residentes de la zona tienen que convivir con polvareda, vallas, zanjas y matorrales», enfatiza. Este grupo político indica que la ciudad está abandonada a su suerte, y no solo habla se centra con la paralización de esta obra en Plaza Itálica sino con la degradación y la falta de limpieza, que considera existe en otros muchos espacios públicos. «Los andujareños y andujareñas no merecen esta continua falta de interés y voluntad a la hora de dar respuesta a sus verdaderas necesidades y a cuestiones que, si afectan al día a día del municipio», apostilla el PSOE.

La concejalía de Medio Ambiente comenzó el pasado mes de diciembre la reposición del arbolado en la Plaza Itálica en el marco de las obras de reforma, en un esfuerzo por garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de este espacio verde emblemático que se incrusta en la zona de los 'emperadores'. El objetivo es que los vecinos disfruten de la plaza como un espacio verde seguro y agradable, especialmente en el periodo estival.

Esta actuación responde a la detección, por parte de los técnicos municipales, de árboles enfermos o con estructuras huecas en su interior que suponen un riesgo potencial de caída, ya sea de ramas o del propio árbol, poniendo en peligro a los vecinos y usuarios del entorno.

