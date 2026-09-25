El PSOE denuncia falta de recursos turísticos en el parque natural Sierra de Andújar

El PSOE clama por lo que consideran el desaprovechamiento de los recursos turísticos del Parque Natural Sierra de Andújar, en unos meses que esta formación ... vislumbran claves para numerosos visitantes que llegan a la ciudad con el objetivo de disfrutar de la temporada de la berrea o del inicio de la época otoñal, propicia para actividades como el senderismo, las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de la Cabeza o la micología.

En este sentido, el grupo mayoritario de la oposición lamenta el abandono de la línea de autobús desde la ciudad al poblado del Santuario, «un servicio de transporte esencial para numerosos vecinos y vecinas que contó con una inversión de 390.000 euros, provenientes de fondos europeos», recuerda. El PSOE añade que no tiene sentido que el Partido Popular se dedique a promocionar la berrea, «mientras desecha este recurso que debería facilitar los desplazamientos al enclave».

Igualmente, el Partido Socialista insiste en la necesidad de reabrir el Centro de Visitantes de las Viñas de Peñallana, competencia del gobierno autonómico de la Junta de Andalucía, pues, «se trata de un importante espacio para profundizar en el conocimiento sobre los valores de este entorno protegido, su fauna y flora, con unas instalaciones que se encuentran en total desuso desde hace casi un año», lamenta.

Licitación

El PSOE preguntó sobre este centro y el cierre también del Eco-Museo del Lince-Ibérico del Parque Medioambiental del Cercado del Ciprés en el pleno. Ambas instalaciones están cerradas debido a la quiebra de la empresa gestora que se encargaba de ambas instalaciones al entrar en concurso de acreedores. El alcalde, Francisco Carmona, anunció en ese pleno que se está procediendo a la licitación de ambos servicios.