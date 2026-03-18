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ESTADO DE LAS CABAÑAS DEL RECINTO. ANDÚJAR IDEAL

El PSOE denuncia el estado de «abandono y dejadez» del Cercado del Ciprés

POLÍTICA ·

La formación lamenta la falta de mantenimiento que sufren las instalaciones de este espacio medioambiental por parte del Partido Popular y la Junta de Andalucía

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 18 de marzo 2026, 18:17

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El PSOE ha denunciado el estado de abandono del Parque Periurbano del Cercado del Ciprés, un espacio natural de 11 hectáreas, gestionado bajo la competencia ... de la Junta de Andalucía, que además de senderos y zonas de vegetación mediterránea, acoge el Ecomuseo del Lince Ibérico y el Centro de Interpretación de la Miel.

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