El PSOE denuncia el estado de «abandono y dejadez» del Cercado del Ciprés

El PSOE ha denunciado el estado de abandono del Parque Periurbano del Cercado del Ciprés, un espacio natural de 11 hectáreas, gestionado bajo la competencia ... de la Junta de Andalucía, que además de senderos y zonas de vegetación mediterránea, acoge el Ecomuseo del Lince Ibérico y el Centro de Interpretación de la Miel.

En este sentido, el portavoz municipal, Manolo Vázquez, ha lamentado la enorme falta de mantenimiento de las instalaciones, «las cuales han sido tradicionalmente utilizadas vecinos y vecinas de Andújar como zona de recreo, así como para la práctica de actividades socio- deportivas».

Vázquez añade, que a la desatención del recinto se le suma una pésima gestión de los dos espacios museísticos dedicados al lince y a la producción de miel, «recursos turísticos que están siendo desaprovechados por parte del Ayuntamiento y del gobierno autonómico del Partido Popular, ya que no establecen unos horarios de apertura ordinarios ni una oferta actualizada y atractiva para el visitante», afirma Vázquez.

Petición

El Partido Socialista considera que un recinto tan importante para la ciudad debe de contar con un mantenimiento permanente de poda y limpieza, no solo para prevenir el deterioro, si no para evitar gastos innecesarios y extraordinarios. «No es coherente promocionar un mes dedicado al lince en nuestro Parque Natural y que este espacio tan emblemático presente una imagen tan desoladora», entiende esta formación política.

El principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Andújar reclama una mayor atención para el recinto y para otras zonas del municipio y ante lo quus considera y desinterés, exige al gobierno local y al alcalde, «que se deje de postureo en redes sociales y actúe, estableciendo las medidas necesarias para revertir esta situación de abandono que sufren nuestros espacios públicos y nuestras calles, cumpliendo con todas esas promesas que hizo en su momento, concluye el concejal», concluye el concejal socialista.