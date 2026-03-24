Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Púlico asistente a una de las jornadas de la Feria. ideal ANDÚJAR IDEAL

El PSOE denuncia la ausencia de la ciudad en la Feria de los Pueblos

POLÍTICA ·

La formación de la oposición considera que la no asistencia provoca pérdidas de oportunidades de promoción turística

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 24 de marzo 2026, 13:25

Comenta

El PSOE de la ciudad ha mostrado su indignación ante la ausencia de Andújar, por tercer año consecutivo, en la Feria de los Pueblos que ... se celebró del 19 al 22 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, IFEJA, siendo el único municipio de la provincia que no acude a este evento organizado por la Diputación Provincial de Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La impresionante cola para entrar a un bar de Granada que se ha vuelto viral
  2. 2 Brutal paliza a un joven en La Herradura mientras esperaba el autobús para ir a Almuñécar: «Casi lo matan»
  3. 3

    30 personas de dos familias protagonizan una reyerta a las puertas del Materno
  4. 4 Un terremoto de madrugada se siente en Granada y su Cinturón
  5. 5 El chalet en una exclusiva urbanización en el barrio de moda de Granada a la venta por 950.000 euros
  6. 6 Juanma Moreno anuncia que las elecciones andaluzas serán el 17 de mayo
  7. 7 Así será el intercambiador de La Gloria del metro de Granada
  8. 8 Herrera, ex del Granada CF, fallece de forma repentina
  9. 9 Diputación crea su propio parque de bomberos metropolitano para dar cobertura a 28 pueblos
  10. 10

    El arma intervenida en un registro en Granada permite esclarecer un crimen cometido en 2020

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE denuncia la ausencia de la ciudad en la Feria de los Pueblos

El PSOE denuncia la ausencia de la ciudad en la Feria de los Pueblos