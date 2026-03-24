El PSOE denuncia la ausencia de la ciudad en la Feria de los Pueblos

El PSOE de la ciudad ha mostrado su indignación ante la ausencia de Andújar, por tercer año consecutivo, en la Feria de los Pueblos que ... se celebró del 19 al 22 de marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, IFEJA, siendo el único municipio de la provincia que no acude a este evento organizado por la Diputación Provincial de Jaén.

El portavoz municipal, Manolo Vázquez denuncia que esta decisión del equipo de gobierno del Partido Popular y del alcalde, «es totalmente incomprensible ya que provoca la pérdida de oportunidades de promoción turística, perjudicando igualmente a empresas vinculadas con el sector como la restauración, el comercio o la hostelería».

Capital comarcal

Vázquez ha indicado que son ya son tres años en los que Andújar ha dejado de tener presencia en este evento que recibe unos 25.000 mil visitantes anuales. «El gobierno del PP no es consciente de lo que esto supone si atendemos a nuestra condición de capital comarcal o a los numerosos recursos y atractivos turísticos con los que contamos, entre los que se encuentra el Parque Natural o el inmenso patrimonio histórico», ha enfatizado.

Asimismo, el concejal considera que la actitud del equipo de gobierno resulta muy incoherente, «ya que presumen de iniciativas como el Mes del Lince o la Feria de la Carne de Monte, pero se permiten el lujo de ausentarse de un escaparate esencial y necesario para el turismo de interior en Andújar, únicamente atendiendo a sus intereses políticos», ha dicho.

El PSOE afirma que los actuales gobernantes están frustrando el desarrollo del municipio, «sumiéndonos en una alarmante paralización provocada por su enorme dejadez, su desinterés y su constante inacción y esto no lo podemos permitir», concluye esta formación política.