El PSOE critica los «retrasos y perjuicios» de las obras en la carretera A-311

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Viernes, 5 de julio 2024, 16:57 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El portavoz municipal del PSOE, Manuel Vázquez, ha denunciado los perjuicios que están causando las obras de la A-311 (carretera de Fuerte del Rey), llevadas a cabo por el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía.

«Además de haber incumplido sus promesas de reconvertir esta carretera en autovía, la lentitud de la actuación y el corte de tráfico anunciado, durante tres meses, afectará a los miles de desplazamientos diarios desde Andújar hasta Jaén».

Vázquez también ha apuntado el malestar, que dice, existe entre los propietarios de los terrenos expropiados, porque afirma no reciben ningún tipo de información por parte del gobierno autonómico, desde hace meses. «La ejecución de las obras no solo están causando estos perjuicios a los usuarios, si no que creemos que este proyecto no llegará a solucionar los problemas de seguridad y tráfico que tiene esta carretera», ha deplorado Vázquez.

En cambio, el PSOE ha valorado positivamente las obras ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad del Gobierno de España para mejorar el firme de la autovía A4 a su paso por la ciudad. Esta actuación de emergencia, previa a una rehabilitación integral, ha contado con una inversión de más de 4,6 millones de euros para mejorar la seguridad a lo largo de 91 kilómetros pertenecientes a la provincia de Jaén. «Estas obras son una demostración más de la decidida apuesta y del compromiso que los socialistas mantienen con Andújar, dando respuesta a los problemas y necesidades reales del territorio y con una vía que vertebra nuestra provincia», apostilló el edil socialista.