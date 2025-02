El PSOE considera clave la cooperación en el éxito de Andújar Flamenca

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 20 de febrero 2025, 13:39 Comenta Compartir

El portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento, Manolo Vázquez, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para valorar el desarrollo de la última edición de Andújar Flamenca, que catalogó como una de las pasarelas de moda más importantes de Andalucía, organizada por la Cámara de Comercio de la ciudad con el respaldo de distintas administraciones y entidades.

En este sentido, Vázquez ha agradecido el gran trabajo de la entidad cameral en el desarrollo de este evento y el esfuerzo de los trabajadores municipales, así como el apoyo económico de otras administraciones, como es el caso de la Diputación Provincial, que, «apuesta decididamente por la promoción del sector de la moda flamenca, al ser una verdadera oportunidad de empleo y desarrollo para diseñadores y empresarios de nuestro territorio», remarcó. Se refirió a la promoción que le brindó en la última edición del SIMOF, en Sevilla.

Asimismo, el edil socialista lamentó que, una vez más, el equipo de gobierno del Partido Popular y el alcalde de Andújar «pretendan adueñarse de méritos que no le corresponden, obviando la cooperación que existe para la celebración de esta pasarela y como siempre se dedica al autobombo y a la propaganda», criticó. Vázquez emplazó al actual Gobierno Municipal a trabajar por los proyectos de futuro y de calado, una vez pasados los próximos eventos y fiestas.

Promesas electorales

El portavoz de los socialistas iliturgitanos en el Ayuntamiento, recordó que el actual equipo de gobierno no está cumpliendo con sus propias promesas electorales. Enumeró en el catálogo de incumplimientos el plan de remodelación de los polígonos industriales, la puesta en marcha de la unidad de Hemodiálisis del Hospital, la construcción del nuevo colegio de San Eufrasio, o el impulso del área logística en la recta del Sotillo, entre otros.

El Partido Socialista critica lo que considera una incoherencia y cinismo del gobierno del PP con el anuncio de las ayudas a la natalidad. «Ahora pretenden dar ayudas a las familias con recién nacidos mientras acaban de subir los impuestos en el recibo de la basura y el agua». Sobre este tema, reseñó que no existe ninguna estrategia para crear empleo y para que los jóvenes no tengan que irse de la ciudad. «Tras casi dos años el alcalde y su equipo no han movido ni un solo dedo y solo se dedican a vivir de las rentas y de los álbumes fotográficos en redes sociales», de ahí que apremiara al equipo de gobierno a que prioricen los verdaderos intereses de la ciudadanía, «y comiencen a trabajar por el futuro de nuestro municipio», apostilló Vázquez.