El Partido Socialista de Andújar, la Asociación de Mujeres Progresistas 'IRIS' y la Federación de Asociaciones Vecinales 'Alcazaba' presentaron ayer una campaña conjunta con motivo ... del Día Internacional de la Violencia de Género que se conmemora el próximo día a 25 de noviembre.

Esta campaña titulada 'La Violencia de Género existe, no es una película', pretende combatir el negacionismo hacia las violencias machistas y la minimización del carácter estructural de este problema de derechos humanos. La secretaria general del PSOE, Micaela Navarro, incidió en la necesidad de seguir impulsando estas iniciativas para visibilizar una realidad más que dramática, «y que ha dejado, desde enero de este año, 46 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, ascendiendo a 1.387 víctimas mortales acumuladas desde que comenzaron los registros oficiales en España», significó Navarro, quien apuntó que se están normalizando discursos de los partidos de las derechas que ponen en duda la existencia de este tipo de violencia, «y que cuestionan una ley fundamental para la atención de las víctimas y la prevención, aprobada en 2004 por unanimidad de todos los grupos políticos», recordó Navarro.

La presidenta de IRIS, María José Gutiérrez, explicó que la sociedad no puede banalizar ni negar la evidencia sobre estas violencias, ejercidas sobre la mujer únicamente por el hecho de serlo. «El maltrato no es un asunto del ámbito privado ni doméstico, ya que afecta a miles de mujeres y menores en nuestro país a pesar de la desinformación interesada, los bulos y el cuestionamiento de políticas que ahora son más necesarias que nunca», enfatizó.

El presidente de la Federación Alcazaba, Paco Expósito reafirmó el compromiso del movimiento social y vecinal de Andújar con la lucha para erradicar esta lacra con la idea de combatir las desigualdades de género, el maltrato y los discursos de odio.