El PSOE apela al respeto y comprensión hacia las personas LGTBIQ+

El Partido Socialista de la ciudad ha presentado en su sede la campaña con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ que ... tendrá lugar este domingo día 28 de junio, una fecha que recuerda los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969, que marcaron el inicio del movimiento por los derechos de la diversidad sexual.

La secretaria general de la agrupación local, Micaela Navarro, y concejales fueron los encargados de explicar el sentido de esta iniciativa para visibilizar la realidad de las personas LGTBIQ+ en el municipio, «más si cabe en estos momentos en los que parte de la sociedad está llegando a normalizar discursos de odio que provienen de formaciones políticas de derecha y extrema derecha contra el colectivo», lamentó la dirigente socialista.

Navarro afirmó que en España un 54% de las personas LGTBI+ han sufrido un ataque de odio en el último año, y una de cada dos personas trans ha sido víctima de violencia física, según el informe de la Federación Estatal. Por ello, este año bajo el eslogan 'El amor vence al odio' esta formación quiere poner el foco de atención sobre la necesidad de acabar con cualquier tipo de violencia hacia el colectivo, reafirmando su compromiso a la hora de seguir trabajando por la tolerancia y por una igualdad real y efectiva.