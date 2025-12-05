El PSOE apela al espíritu de consenso de la transición

El PSOE de Andújar ha conmemorado este viernes el 47º aniversario de la proclamación de la Constitución Española y el centenario de la muerte del ... fundador del partido a nivel nacional, Pablo Iglesias.

Integrantes de la Corporación Municipal y militantes del partido, han asistido junto a la secretaria general de la Agrupación Local, Micaela Navarro, -recientemente distinguida en los premios Menina-, a la colocación de un ramo de flores al monumento de la Constitución que se ubica en la avenida Blas Infante. La propia Micaela Navarro, invocó al consenso que se suscitó en los meses previos a la aprobación de la Constitución Española entre fuerzas de distinta índole política para consumar el tránsito de la dictadura a la democracia y lamentó la decadencia que percibe en servicios públicos como la sanidad y la dependencia, «nunca imaginé que en 2025 se iban a producir esas largas listas de espera en la sanidad pública, o que personas dependientes tuvieran que esperar tres años en dependencia, algunas de las cuales ya han muerto», lamentó.

Manifiesto

La lectura del manifiesto, elaborado por Juventudes Socialistas, abogó por la defensa de la sanidad y educación públicas, ante el peligro de desmantelamiento y y por el respeto al feminismo y al movimiento LGTBI. Después, la comitiva se trasladó al cementerio, para conmemorar en la estatua de Pablo Iglesias que allí se encuentra, el centenario de su muerte. .