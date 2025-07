El PSOE anuncia que la inauguración de la nueva comisaría de Policía será «en breve»

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÍUJAR Martes, 8 de julio 2025, 13:31 Comenta Compartir

El senador por Jaén, José Latorre, ofreció ayer una rueda de prensa en la sede del Partido Socialista de Andújar para destacar las inversiones y proyectos impulsados por el Gobierno de España en la ciudad y en la provincia, poniendo de manifiesto, «el contundente respaldo y compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez con el territorio jiennense», señaló Latorre.

El senador socialista confirmó que en los 200 millones de euros destinados a la interconexión de pantanos o la modernización de los sistemas de regadío, se va a beneficiar a la Comunidad de Regantes del Rumblar, que lleva tiempo reclamando estos proyectos. «La zona no volverá a tener más problemas de agua», aseveró con rotundidad Latorre en su intervención en la sede socialista de la agrupación andujareña.

Autovía A-4

En el capítulo de infraestructuras, José Latorre indicó que la zona ha sido una de las grandes favorecidas por parte de la administración central con un plan para el incremento del potencial eléctrico en la subestación y las obras de mejora en la autovía A4 a su paso por la provincia. Anunció que se va a licitar la mejora de más tramos de la autovía.

Por otro lado, el responsable socialista denunció que esta apuesta no sea tal por parte del Partido Popular y de Moreno Bonilla, ya que, el gobierno de la Junta de Andalucía con el desmantelamiento de hospitales como el de Andújar, «o engañando a la ciudadanía con actuaciones tan bochornosas como las obras de la carretera A-311 de Fuerte del Rey, que no solo incumple la promesa de su conversión en autovía si no que tampoco solucionan los problemas de seguridad», enumeró. Otro de los compromisos del Partido Socialista con Andújar que citó el senador es la construcción de la nueva comisaría de Policía Nacional en el polígono Puerta Madrid de Andújar. «Un edificio que pronto será inaugurado, convirtiéndose en una de las comisarías más modernas de España, y que dará una adecuada respuesta a las necesidades de la ciudad, tanto desde un punto de vista operativo policial como funcional».

La secretaria general del PSOE de la ciudad, Micaela Navarro, aludió a otros proyectos ejecutados por el Gobierno de España en la ciudad como la rehabilitación de las plazas de España y Constitución, el proyecto para la creación del Parque Fluvial en la Ribera del Guadalquivir, la carretera de Valtodano o los fondos para las mejoras en la piscina cubierta. «Todos ellos, con el sello socialista», aseveró