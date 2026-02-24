El PSOE de Andújar pide más apoyo institucional para las protectoras de animales de la ciudad

El PSOE ha presentado una moción para el pleno del Ayuntamiento de este mes de febrero, en la que instan al gobierno local a fortalecer ... el apoyo institucional a las protectoras de animales de la ciudad y a impulsar ayudas específicas para paliar los daños del temporal de lluvias de las últimas semanas.

Esta formación indica que n Andújar existen dos protectoras que acogen en sus instalaciones en torno a 200 perros y más de un centenar de felinos abandonados o extraviados que son recogidos de las calles del municipio, prestando servicios de alimentación, control, castración, asistencia veterinaria y búsqueda de familias de acogida, sin los recursos suficientes para garantizar estos trabajos.

La concejala socialista Rosa Reche señala que estas organizaciones dependen exclusivamente de las donaciones y del voluntariado, «resultando muy complicado ejercer su labor sin la necesaria implicación de las instituciones». Añade Reche que el temporal de lluvias ha afectado de forma considerable a estos colectivos, «que piden actuaciones de urgencia para poder recuperar la normalidad».

En este sentido, Reche ha afirmado: «Es cierto que lo primordial, en este momento, es atender a los vecinos, vecinas y agricultores andujareños que han sufrido las consecuencias de estas borrascas, pero no podemos olvidar que las organizaciones de bienestar animal desempeñan una labor esencial en el municipio ya que contribuyen a solventar los problemas que provocan el abandono de animales, «ahorrando una importante cantidad económica al Ayuntamiento», enfatiza.

Desde el Partido Socialista creen que el gobierno local debería ser más sensible con esta situación e intensificar su colaboración con las protectoras, dotando una partida presupuestaria específica, creando un censo de mascotas municipal, promoviendo campañas de sensibilización e información y fomentando la vigilancia para el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal en la ciudad.