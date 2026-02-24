Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CUIDADADIO DE UNA MASCOTA EN LA PERRERA. ANDÚJAR IDEAL

El PSOE de Andújar pide más apoyo institucional para las protectoras de animales de la ciudad

MEDIO AMBIENTE ·

El Grupo Municipal presenta una moción instando al gobierno local a articular medidas de colaboración y ayudas específicas a las entidades de bienestar animal

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Martes, 24 de febrero 2026, 18:26

Comenta

El PSOE ha presentado una moción para el pleno del Ayuntamiento de este mes de febrero, en la que instan al gobierno local a fortalecer ... el apoyo institucional a las protectoras de animales de la ciudad y a impulsar ayudas específicas para paliar los daños del temporal de lluvias de las últimas semanas.

