El PSOE de Andújar indica que el candidato al Senado, Luis Romero encarna los valores del progresismo

La Asamblea de la Agrupación Local del Partido Socialista de Andújar ha mostrado su respaldo al joven Luis Romero como candidato número 3 al Senado ... por la provincia de Jaén, formando parte de la coalición Senado de Progreso, a través de la cual el PSOE y Frente Amplio concurrirá a las elecciones del próximo 29N.

De esta forma, Romero formará parte de la lista encabezada por el socialista José Latorre y Laura Cerezuela, del Frente Amplio, tras el acuerdo alcanzado por ambas formaciones para presentarse de manera unitaria y movilizar el voto progresista en la provincia de Jaén, concentrando los apoyos en esta candidatura común.

Luis Romero, que ha mostrado su agradecimiento por la confianza depositada en él, ha explicado que «nos encontramos ante un momento determinante, en el que el país tendrá que decidir entre seguir avanzando o retroceder. Los jóvenes necesitan soluciones, por ejemplo, en materia de vivienda, y por eso salimos a las calles mientras la derecha nos insulta y carga contra unas justas reivindicaciones», añade.

Así, el joven socialista ha reafirmado el contundente compromiso del Partido Socialista con Andújar y Jaén, desde la Cámara Alta, «donde se atienden asuntos específicos de las regiones y desde donde tendremos la oportunidad de seguir trabajando para dar respuesta a todas aquellas cuestiones que afectan a los jiennenses como el desarrollo industrial, la despoblación rural o el transporte», ha dicho.

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro afirma que «Luis representa perfectamente a esa juventud que cree y se mueve por los intereses de su tierra y de su gente. Estamos convencidos de su determinación a la hora de seguir defendiendo las políticas públicas progresistas para la mayoría social de España».